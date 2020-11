美國大選2020︳內華達州6張選舉人票成關鍵　網民話要揸車去點票

下載「香港01」App ,即睇城中熱話

美媒預料拜登離總統寶座只欠6張選舉人票,剛好有6張票的內華達州成關鍵,網民紛紛在Twitter「集氣」叫內華達州點票快手一點,更「威脅」要親自開車到現場點票。該州堅持按自己節奏公布點票結果,特別是郵寄選票的計算被網民大罵處理得太慢,齊齊發帖取笑:

內華達州選舉部門在當地時間周三(4日)宣布,點票工作不會太快完成,因為他們周二和周三還在處理郵寄選票,數目難以估量,每個選民都收到郵寄選票,但不是人人都會投。州選舉辦及後宣布暫停公布最新點票結果,至當地周四(5日)早上9時前都不再更新票數,還未點算的票包括選舉當天才收到的郵寄票,甚至還未送達的郵寄選票,而外媒判斷使用郵寄方式投票的多數是民主黨支持者。

內華達州偏向民主黨的瓦肖縣(Washoe County),選舉辦稱他們由早上7時到晚上7時30分都在點票,但準備用機器點票前,需要花功夫核實簽名、從信封拿出選票等,所以還有很多工作要做。

該州的選舉辦在當地周三(4日)清晨發Twitter,表示會於5日再更新點票結果,但各縣點票工作仍在繼續,據該州法律,只要郵寄選票的郵戳是當地時間11月3日或之前就會計算,最遲在投票日後7天內寄達才屬有效,若選民忘記在郵寄選票上簽名或簽名不符合規定,可於本月12日前補簽。

(綜合)

