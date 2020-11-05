美國大選2020︳內華達州6張選舉人票成關鍵　網民話要揸車去點票

【美國大選2020／拜登Joe Biden／特朗普Donald Trump】美國大選多個關鍵州分仍在點票，美聯社預測前副總統、民主黨候選人拜登（Joe Biden）已取得264張選舉人票，現任總統特朗普（Donald Trump）則取得214張選舉人票。拜登只要再取得內華達州（Nevada）的6張選舉人票，就可最得270票贏得大選，該州成為最大關鍵。不過，該州因郵寄選票問題點算緩慢，又一度暫停點票，令網民在Twitter狂發Tweets催促票站人員快手一點，更說要駕車親自點票，又揶揄他們在睡覺！

美國網民用一張比卡超公仔圖片來說明等待內華達州點票結果的心情。（Twitter圖片）

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美媒預料拜登離總統寶座只欠6張選舉人票，剛好有6張票的內華達州成關鍵，網民紛紛在Twitter「集氣」叫內華達州點票快手一點，更「威脅」要親自開車到現場點票。該州堅持按自己節奏公布點票結果，特別是郵寄選票的計算被網民大罵處理得太慢，齊齊發帖取笑：

心急及趕在路上的網民：

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網民眼中內華達州點票現場情況：

內華達州選舉部門在當地時間周三（4日）宣布，點票工作不會太快完成，因為他們周二和周三還在處理郵寄選票，數目難以估量，每個選民都收到郵寄選票，但不是人人都會投。州選舉辦及後宣布暫停公布最新點票結果，至當地周四（5日）早上9時前都不再更新票數，還未點算的票包括選舉當天才收到的郵寄票，甚至還未送達的郵寄選票，而外媒判斷使用郵寄方式投票的多數是民主黨支持者。

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內華達州偏向民主黨的瓦肖縣（Washoe County），選舉辦稱他們由早上7時到晚上7時30分都在點票，但準備用機器點票前，需要花功夫核實簽名、從信封拿出選票等，所以還有很多工作要做。

該州的選舉辦在當地周三（4日）清晨發Twitter，表示會於5日再更新點票結果，但各縣點票工作仍在繼續，據該州法律，只要郵寄選票的郵戳是當地時間11月3日或之前就會計算，最遲在投票日後7天內寄達才屬有效，若選民忘記在郵寄選票上簽名或簽名不符合規定，可於本月12日前補簽。

（綜合）

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