婆婆呼吸困難等送院　滿街死車救護員停車擋路　卻遭司機粗口喝罵

救護員作為拯救生命的最前線，務求以最短時間將傷者送院。有救護員最近在網上憶述同僚過去接獲的長者呼吸困難個案，指老人院位處的街道泊滿車，只餘下足以救護車駛經的空間，但因救護車必須停泊最接近事發地點的地方，他們無可避免地阻塞行車路；救護員立即被車房員工、的士司機等人粗言辱罵，讓他不禁質疑：「如果因為你哋一時方便，令傷病者延誤送院，錯過治療嘅黃金時間，你過唔過意得去？」。

看到老人院樓下街道的兩旁泊滿死車，救護員被迫將車停泊路中，卻被附近車房員工和司機大罵。（《跳躍生命線》劇照）

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該名救護員日前向facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示事發當天其同事接報九龍東某老人院中，有長者嚴重呼吸困難，由於老人院位處街道有不少車房，他們估計現場會停泊許多「死車」。一如所料，救護車趕至時，街道兩旁都泊滿車，行車路僅餘下足夠救護車慢慢駛過的空間；基於救護車必須停泊距離事發地點最近的地方，救護員只能直接停車，「block住咗條路」，並通知警方相關情況。

當3名救護員下車拿裝備時，兩旁的車房員工及的士司機即大聲喝罵，「搞X錯呀！泊架車喺度阻住晒成條路，唔使人行呀？泊出去前面街口咪得囉，阻X住晒！」救人要緊，救護員未有理會並趕往老人院，看到婆婆面色非常蒼白，呼吸也很吃力，血含氧量只有80，便立即供給氧氣。

救護員帶婆婆下樓時，救護車後方的司機再以粗口辱罵他們。示意圖。（資料圖片）

結果一行人下樓後，救護車後有3至4輛私家車被「阻塞」，司機和車房員工看到救護員後，又對他們呼喝，「有冇搞錯啊，3個人一齊上晒去，條路你哋行晒呀？頂住晒條路！」，夾雜大量粗口。樓主指，直至眾人看到面色蒼白的婆婆，「聞着氧氣都仲係唞氣辛苦嘅樣」，才懂得收聲，等待救護車駛走。

樓主唏噓地表示，「如果當日唔係嗰位婆婆，而係你哋自己嘅屋企人、朋友或者你最關心嘅人有生命危險，你仲希唔希望3兄弟（救護員）將架救護車泊到去老連咁遠嘅街口？」。他坦言，沒有人會希望阻塞道路，但治療傷病者是救護的天職，反問道「救人嘅嘢，一秒就一秒，如果因為你哋一時方便，令傷病者延誤送院，錯過治療嘅黃金時間，你過唔過意得去？」。

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