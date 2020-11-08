「流動廁所怎都大不滿」惹台網熱議　消失的屎背後藏大便冷知識

相信許多人都有使用過流動廁所的經驗，但日前便有台灣網友對於流動廁所的構造感到好奇，便藉此在網路上發文詢問「流動廁所怎都大不滿」，引起許多有共同疑問的網友在文中留言回覆。

原PO在PTT中發文說明，每次經過流動廁所，都看到裡面沒有屎尿了，讓他覺得流動廁所「感覺像黑洞一樣，大都大不滿」，並解釋像家裡固定廁所是裝水管，還能能理解去哪了，但流動廁所的呢？

相關圖輯：網民自爆最差急屎經歷！行山到山頂突然肚痛 飛機遇氣流無得屙（點圖放大↓↓↓）

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事實上，先前就有人好奇流動廁所排泄物的處理問題，一名網友就說明，一般公共場所置放的流動廁所是有專人在處理的，他們會在固定的時間，開著吸缸車來抽排泄物及清潔廁所，所以它才能一直保持乾淨。

對此，也有許多網友紛紛解惑表示「吸缸車會去收」、「吸缸車會清運吧」、「有人會清，印象中有人專門做這種流動廁所生意，還賺了一大筆錢，他的場子裡有幾百個流動廁所」。

同場加映：香港葵盛東邨曾有住戶打爛坐廁，結果令走廊充斥糞便屎漬！↓↓↓

葵青區議會葵盛東區議員周偉雄曾在facebook上分享，指區內有公共屋邨住戶罔顧公共衛生，將家中淤塞並充滿糞便的坐廁打爛之後，再將之丟到自己門外，令整層都充滿糞便及臭味。（周偉雄fb圖片）

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