余慕蓮病重｜血癌7大病徵！無胃口、易疲倦要留神！年殺數百港人

【余慕蓮／血癌／病徵／肺纖維化／白血病】早前傳出因肺纖維化而入院的83歲演員余慕蓮，據報患上血癌，情況不樂觀。血癌（白血病）是香港第9大癌症殺手，每年有數以百計港人死於此症，患上後果可大可小，統計數據指男性發病率較高。究竟血癌有什麼徵狀？要如何治療？又要如何預防？

余慕蓮因耳石移位而經常頭暈，但她樂觀面對病情，仲話希望可以快啲再同大家見面。（影片截圖）

余慕蓮近年甚少出席公開活動，早前傳因肺纖維化而入住院伊利沙伯醫院ICU，更有報道指余慕蓮患上血癌，情況不樂觀，原定要進行的標靶藥治療被迫延遲，引起外界關注其身體狀況。

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83歲余慕蓮肺纖維化ICU需插喉 親人朋友未能探望

余慕蓮病情亦令網民關注「血癌」問題，令「血癌」在Google Trends搜尋熱度急升。

究竟「血癌」是什麼？有何病徵？成因是什麼？又有什麼預防和治療方法？

「血癌」是什麼？

血癌也稱白血病（Leukaemia），指與血液及骨髓相關癌病，有急性及慢性兩種。血癌是香港第9大癌症殺手，每年有400多至600多宗新症，數百宗死亡。與大部份其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上血癌，當中以男性發病率較高。

2009至2018年按年齡劃分血癌新症數目▼▼▼

2009至2018年按年齡及性別劃分血癌發病率（每100,000人）▼▼▼

2009至2018年按年齡及性別劃分血癌死亡數目▼▼▼

「血癌」7大症狀＋預防、治療方法

「血癌」是可致命癌症，耽誤治療或影響生存率，須及早識別，如果出現突然無胃口，甚至喉嚨痛及發熱等7個症狀，就要小心留意了！不過血癌同時是治癒率最高的癌症之一，正確治療方法能大大提高康復機會。

血癌高危群組＋預防方法▼▼▼

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血癌7大症狀＋治療方法▼▼▼