【失眠】頭痛口乾且精神不集中？　睡眠窒息症4大症狀日間出現

健康
撰文：
最後更新日期：

你曾經有過在睡覺時，突然被自己的打呼聲給嚇醒的經驗嗎？或是枕邊人打呼突然停止，像是停止了呼吸般，幾秒後突然痛苦的大喘了一口氣。要小心這是睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）！

什麼是睡眠窒息症？

睡眠窒息症就是在睡眠期間，會出現短暫呼吸停止或是呼吸減弱的症狀。每次暫停的時間可從數秒鐘到數分鐘不等，一整個晚上會發生好幾次。

在一般情況下會伴隨打呼聲；而重新呼吸時，有時會出現窒息或鼻音等聲音。有時患者就會被重新呼吸時的聲響給吵醒，但患者不一定會意識到自己有睡眠窒息症，較多的情況是由家人發現。

有研究發現，睡眠窒息症跟許多疾病有很大的關聯，像是心血管疾病、腦部疾病、高血壓，甚至是癌症。長期缺氧，就可能增加心臟負擔，容易誘發猝死。所以如果發現自己有下述情況發生，請盡早治療。

睡眠窒息症8大症狀

想知道自己有沒有睡眠窒息症，可以觀察自己有沒有以下這些狀況發生！因為它不僅影響晚上的睡眠品質，也會對白天的精神狀態造成影響。

按圖了解：

+5
+4
+3

白天症狀

1. 嗜睡

2. 常頭痛、口乾

3. 高血壓及心血管疾病

4. 精神不集中

晚上症狀

1. 淺眠多夢睡不好

2. 鼾聲大又持續

3. 床伴發現你有呼吸暫停現象

4. 睡著時會被嗆到或喘氣

從生活習慣改善你可以這樣做：

減重、戒煙、規律運動、少喝酒、側睡

睡眠窒息症8大症狀（Heho健康授權使用）

相關文章：【失眠】眾人皆睡我獨醒？　認識4大失眠類型減抑鬱風險

【失眠】眾人皆睡我獨醒？　認識4大失眠類型減抑鬱風險（01製圖）

【睡眠】側睡可紓緩胃酸倒流？　4種睡姿提升睡眠質素
【失眠】抑鬱失眠好困擾？中大免費計劃幫你瞓好覺（附參加方法）
【尿急】夜尿多又尿急忍唔住　4條問題自我檢測是否膀胱過動症？
【保暖貼士】冬天睡覺必學「三文治蓋被法」　次序錯溫度可差4度
【減肥】肥胖兼三高易患代謝綜合症　 中風及心臟病風險增加

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。