食魚生5日後喉嚨劇痛　25歲女求醫竟取出這東西且仍是活的

美國「密切關注科學」（Science Alert）網站周一（13日）引述《美國熱帶醫學與衛生雜誌》（The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene）的一宗病例指出，日本一名25歲女子在進食魚生5日後突然喉嚨痛，醫生檢查下發現在她的扁桃腺左側有一條仍在蠕動的「偽地新線蟲」（Pseudoterranova azarasi）。

報告稱，女事主進食魚生5日後喉嚨突然發炎且劇痛，隨即前往東京都中央區築地的聖路加國際醫院（St. Luke's International Hospital）求診，醫生發現她的血液及其他檢測數值均在正常水平，但在其扁桃腺左側找到一條正在蠕動的黑色寄生蟲。

醫生用鑷子取出寄生蟲後，證實屬「偽地新線蟲」，它長約3.8厘米，寬約0.1厘米，正在蛻皮，屬於第四階段幼蟲。女事主其後已無大礙，惟坦言下次進食魚生前要再三考量。

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口咽感染比較罕見

醫生表示，「偽地新線蟲」是海獸胃線蟲科（學名：Anisakidae）的罕見線蟲或蛔蟲，主要是透過食用未經煮熟的海魚而進入人體，通常出現在胃部，口咽感染的情況就比較罕見，可引致喉嚨麻痺綜合症、咳嗽；日本、荷蘭、南美及北太平洋等國家已出現逾700宗類似病例，故進食生魚片時一定要注意清潔與衛生。

魚生是傳統日式料理之一，但如果沒有經過謹慎的處理程序，一不小心就會把細菌一併吃進肚子，專家建議應挑選有光澤且扎實的魚肉來做魚生，預備前要先洗手且刀具要殺菌，以及不宜冷藏超過兩日。

準備生食時需要注意3個步驟（點擊下圖看清！）

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