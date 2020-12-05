商人突患乙型肝炎　醫生口快快一句話　遭醒目妻子斷正出軌

夫妻之間出現第3者，總有一些珠絲馬跡，但想不到身體變化都可以成為出軌證據！台灣電視節目《醫師好辣》最近一集，分享一個捉姦故事，指有名商人突然患上乙型肺炎，陪診的太太聽到年輕醫生問診後，對丈夫的感染原因奇怪，立刻找偵探社調查，結果真的發現丈夫有外遇。

有名商人突然患上乙型肺炎，陪診的太太聽到年輕醫生問診後，對丈夫的感染原因奇怪，立刻找偵探社調查，結果真的發現丈夫有外遇。（示意圖，GettyImages）

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台灣醫療記者洪素卿日前在節目《醫師好辣》中表示，有名年輕醫生曾接到一宗案例，該名商人肝指數非常高，檢測後確診急性乙型肝炎，而奇怪的是去年體檢指出他沒有抗體，亦沒有感染。醫生跟患者問診期間，其妻子都有在旁陪診，又查問是否因為吃很多保健食品，才會引起這種症狀。

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醫生則解釋，保健食品並不會傳染乙型肝炎，最多只是造成急性發作的原因之一，並反問她「你先生一年內有沒有手術、輸血、打針等？或者是家裏有人患有B肝（乙型肝炎〕，又共用餐具、牙刷或指甲刀，或是體液交換」。妻子聽完即露出奇怪的表情，醫生頓時感到自己說多了，就轉而查問:「你先生有到公共衛生落後的地方旅行嗎？」

不過醫生「急剎車」都無補於事，太太馬上找來偵探社調查，果然發現丈夫有外遇。該名台商其後向醫生抱怨，為什麼要多嘴害他被抓出來，但他還是繼續覆診，因這位家庭醫生一直為他們一家服務。

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