理的Level 3口罩減價發售　$105/50個　消委會評為5星滿分

撰文：卡洛兒
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【口罩 / 理的口罩 / Level 3 / 消委會】消委會早前發布最新口罩測試結果，有10款被評為滿分5星，包括理的Level 3口罩。一間位於屯門的藥房在facebook表示，正以優惠價發售理的口罩，原價120元減至105元一盒50片，包括中碼及大碼。
屯門一間藥房在facebook表示，正以優惠價發售理的口罩，原價120元減至105元一盒50片。（祥益西藥房fb圖片〕
理的口罩發售詳情：
產品：理的口罩中碼及大碼
規格：ASTM F2100-19 Level 3、BFE、PFE、VFE>99%
疫市價：$105/ 1盒
地點：祥益西藥房
店鋪地址：屯門良景商場4樓L431舖
電話：2455 5205
理的指定零售分銷店名單▼▼▼
消委會30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼
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