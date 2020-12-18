理的Level 3口罩減價發售　$105/50個　消委會評為5星滿分

【口罩 / 理的口罩 / Level 3 / 消委會】消委會早前發布最新口罩測試結果，有10款被評為滿分5星，包括理的Level 3口罩。一間位於屯門的藥房在facebook表示，正以優惠價發售理的口罩，原價120元減至105元一盒50片，包括中碼及大碼。