理的Level 3口罩減價發售　$105/50個　消委會評為5星滿分

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【口罩 / 理的口罩 / Level 3 / 消委會】消委會早前發布最新口罩測試結果，有10款被評為滿分5星，包括理的Level 3口罩。一間位於屯門的藥房在facebook表示，正以優惠價發售理的口罩，原價120元減至105元一盒50片，包括中碼及大碼。

屯門一間藥房在facebook表示，正以優惠價發售理的口罩，原價120元減至105元一盒50片。（祥益西藥房fb圖片〕

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理的口罩發售詳情：

產品：理的口罩中碼及大碼

規格：ASTM F2100-19 Level 3、BFE、PFE、VFE>99%

疫市價：$105/ 1盒

地點：祥益西藥房

店鋪地址：屯門良景商場4樓L431舖

電話：2455 5205

理的指定零售分銷店名單▼▼▼

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