潮流興分房瞓甚至婚後分居？可各自養鍾意嘅寵物　性生活仲更甜蜜

據暨南大學發布的《2017居住體驗報告》，在中國，超過80%的已婚人士表示渴望獨處空間。日本每4對夫妻中，就有1對是分開睡的。在美國，有31%的夫妻分開睡覺。一種新型相處方式正在年輕情侶中流行：Living Apart Together，LAT伴侶，簡單說，就是和伴侶分開睡或分開住。



編輯：謝禕旻、石鳴（一条）

戀愛不同居，結婚不同床，到底是必需，還是追求時髦的標榜？分居/分房對二人感情好處多還是壞處多？LAT伴侶的流行折射了當代年輕人感情觀的哪些變化？一条發布了「戀愛不同居，結婚不同床」問卷調查，並採訪了十幾對實踐過LAT相處方式的情侶，以下是他們的故事。

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為甚麼越來越多的情侶選擇分開住/分開睡？

在中國，越來越多的情侶開始實踐LAT的相處方式，即保持着親密關係，但不住在一起/睡在一起。《脫口秀大會》的思文就曾在節目中表示，「老公就是睡在你上舖的兄弟」，主持人李艾也曾坦言：「結婚四年，分房四年。」一条發布的「戀愛不同居，結婚不同床」調查顯示，有超過6成的情侶處於分居或分床的狀態，其中有將近半數的人和自己的伴侶是分居。一直同床共枕的伴侶中，至少有一方考慮過分開住/分開睡的比例是53%。這足以說明當代情侶對分開睡/分開住的需求是多麼普遍。

LAT這種相處方式最早從北歐興起。有調查顯示，在加拿大25-64歲的成年人中，有150萬LAT，其中64%的人彼此住址相距不到20公里。在美國，有31%的夫妻分開睡覺。在日本，有4成獨居家庭，夫妻分房睡是一件自然的事情。近年來，LAT這種生活方式在國內也流行起來。

睡眠時間可以少，睡眠質量必須好

最直觀的原因是，我們很難找到和自己生活習慣一致的伴侶。伴侶睡太早或太晚；一個睡覺打呼，一個神經衰弱；對方不講衛生，而自己有潔癖，一旦同居，這些因人而異的習慣都成了麻煩。一条發布的調查表明，有6成的人會因為和伴侶生活習慣不一致而考慮分開睡/分開住，而最令人崩潰的就是作息不一致導致的睡眠問題。多位受訪者向一条記者表示，伴侶是自由職業者，作息極其不規律，而自己是朝九晚五的上班族，兩個人住在一起，就是“白天不懂夜的黑”，睡覺成了一場災難。2012 年昆士蘭大學的一項研究指出，34.5% 的人被伴侶上床睡覺的動作吵醒，48% 被伴侶半夜去廚房找東西吃的聲音吵醒，高達58.5% 受伴侶鼾聲所擾，另外還有 35.9% 被伴侶起床上班的動作吵醒。

超過6成的情侶分居或分床的，按圖了解更多相關數據及統計資料▼▼▼

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當加班和996成為社會常態，工作不斷擠壓個人生活，睡眠已經成了打工人的最後一塊領地。本著「睡眠時間可以少，睡眠質量必須好」的原則，分房或者分居的個人空間就顯得尤其重要。

工作996，親密關係LAT

對於很多人來說，「戀愛不同居，結婚不同床」不僅意味著更高的睡眠質量，還意味著提升兩人相處的舒適度。騰訊新聞曾針對國民疲勞現狀做過調查，結果顯示26-50歲成為最疲勞的年齡層，有超7成人感覺「非常疲勞」或「經常疲勞」，18歲以下的被調查者也有48.15%的人認為疲勞程度高。「煩」是最為突出的疲勞感受，所佔比達32.67%，有31.55%的人覺得累，渾身沒勁、四肢乏力等。不止一位受訪者向一条記者表示，結束一天高壓的工作，回到家裡只想頽廢地躺躺。如果將這種「疲勞」和「煩躁」的感受帶進和伴侶的相處中，勢必會引發不必要的衝突和矛盾，對感情造成負面影響。

而對內向型人格的伴侶來說尤其如此。科學研究表明，內向性格的人傾向於從獨處中恢復精力，即使是和伴侶談天這樣最微小型的社交，對他們來說也是一種消耗。一条發布的問卷調查顯示，有接近3成的人在「感情倦怠期」和「事業攻堅期」會選擇分開睡/分開住。分房或分居所提供的個人空間，退可以讓雙方平衡好工作和感情，以最佳的精神狀態面對彼此，進可以保留情侶間必要的神秘氣息，增添對彼此的好奇心和探索欲。

分開住/睡能讓兩個人更親密，畢竟天天睡一起真的會喪失性慾。不一起住/睡就是我的愛情保鮮秘訣。 90後女 Kiva

分開睡的多半老夫老妻，肉體以及戀愛的新鮮度和吸引力都下滑。分開住的多半是年輕人，想維持一點私人空間，以及不想讓對方看到自己另一面。 90後男 本本

LAT是「單身式戀愛」的必然結果？按圖瀏覽更多相關調查結果▼▼▼

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更多的人面對的是周邊社會文化的壓力。超過半數的受訪者表示，當外人得知他們處於分居/分房的狀態時，第一反應都是驚訝或者不解，其中最常見的便是對兩人感情的質疑。

我和男朋友在一起兩年，當閨蜜得知我和男朋友不住在一起時，她們總會問我，「你是不是沒有很喜歡他？」好像不同居就是不愛對方一樣。 85後女 Vera

我一開始提出分房睡的時候，對象非覺得這就是在提分手，我說服了好久他才同意。 90後女 Vivi

但仍舊有越來越多的人跳脫出常規路徑，開始探索親密關係的其他可能。當結婚生子都不再是人生的必選項，分居分房又有甚麼問題？

有人奉行「性愛分離」的開放式關係：

我個人覺得性和愛可以分開，所以就真的可以做到愛彼此但是性愛過後我想回家自己睡，或者對方想回家都不挽留的。 90後女 木子

有人只想戀愛，不想結婚：

40歲的女人，在中國婚姻市場上貶值得很厲害，但戀愛市場上是可上可下。遇到比我小的年輕弟弟，我會直接告訴他，姐姐40歲了，只能談戀愛，不能結婚的哦。 80後女白瑪

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