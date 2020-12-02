後生女同事叫老公做daddy　港媽疑對方另有企圖：想代老公block佢

同事之間如關係好，偶然「改花名」也是正常不過的事，不過有人妻於討論區發文指，發現丈夫的年輕女同事竟不只1次稱呼他作「daddy」，加上近日她深感與丈夫的感情變淡，擔心女同事與丈夫過於親近，直言「真係想代老公block咗佢」。

有人妻發現丈夫的年輕女同事以「Daddy」稱呼他，大感不滿表示「想代老公block咗佢」。（示意圖/ GettyImages）

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「老公女同事WhatsApp上叫我老公『Daddy』，係咪有問題？」該名苦惱人妻於親子王國討論區發文，指他與丈夫有共識可看彼此的電話，早前她發現丈夫的年輕女同事於通話中稱呼丈夫為「daddy」，而且不只1次，「我知道嘅都有4、5次，其他時候我無睇佢手機亦都無專登去check」，認為對方行為已超越同事界線。

樓主說丈夫現年32歲，因性格友善深受同事及上司歡迎，「做得耐做得嘢、老細鍾意嗰款」。而該名女同事則比丈夫年輕7至8年，去年才開始與丈夫共事，樓主亦曾跟對方見面數次，女同事得知他們誕下孩子亦有送上禮物。

人妻直接向老公表達不滿，惟對方的回應令她更感憤怒。（示意圖/ GettyImages）

她續說，近日與丈夫較少傾談，「覺得感情淡咗，無咗未生B之前嘅熱情」，想到女同事稱呼丈夫為daddy便感生氣，「有咩理由妳叫人哋老公daddy？」為此她曾向丈夫表達不滿，不過丈夫似乎不覺得有問題，「佢話同事叫叫下啫」，令樓主更感不忿，「真係想代老公block咗佢」。

不少女性網民明白樓主感受，認為女同事行為「好有問題」，甚至質疑她另有企圖，「最憎女人周圍搵男人認daddy、契哥、兄弟、男閨蜜…全世界男人都同佢有關係咁」、「我覺得daddy只有個男人嘅小朋友同媽媽先有資格叫囉」。

另有網民認為涉事女同事或許只想與同事打好關係，或者想博得同事照顧，「你老公32，係leader，做嘢又叻，個女同事應該係想拉關係啦」、「覺得呢啲人扮細，想喺公司同事身上得到好處」、「有啲人係鍾意咁叫人，令人覺得自己仲好『純真』，想做錯嘢有啲人唔怪自己，平日又多啲人錫自己咁囉」。

感情和婚姻關係久了不一定變得平淡！有人妻在討論區上分享，指與丈夫由拍拖至今已經10年，覺得關係變得平淡，「想有返啲火花」，因此向丈夫說「我想有戀愛嘅感覺」並叫他再次追求自己。最後丈夫的確對人妻的說話有所反應，更令人妻明白了一件最重要的事！

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