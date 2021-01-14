鑽石山綠置居取名啟鑽苑　售價料130萬起　網民話1個原因買到即賺

【綠置居2021／鑽石山／綠表置居計劃／申請資格／價錢】房委會策劃小組委員會通過將黃大仙鑽石山綜合發展區公共租住房屋發展計劃第二期，轉為「綠置居」項目，預計2021年5月推售，並命名「啟鑽苑」，估計售價130萬元起。是次「綠置居」引來網民熱論，直指一個原因「買到即賺」，但申請其實要符合5個資格。

先看綠置居2021鑽石山選址、預計售價及各樓宇命名▼▼▼

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房委會表示，是次「綠置居」項目涉及3幢住宅大樓，提供2112個單位，室內樓面面積14.1平方米（約150呎）至37.7平方米（約400呎），預計2021年5月推售，2024年第一季入伙；項目單位將以典型公屋標準出售。

屋苑命名「啟鑽苑」，3座樓宇分別叫「啟池閣（第3座）」、「啟濤閣（第4座）」及「啟湖閣（第5座）」，房委會委員招國偉推算，今期「綠置居」售價約130萬元起，較大面積單位則300多萬元。

網民：買到即賺

今期綠置居鑽石山「啟鑽苑」引來網民熱烈討論，更有不少網民認為「啟鑽苑」有這些優點，「買到即賺」。

網民認為「啟鑽苑」買到即賺原因▼▼▼

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