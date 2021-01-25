香港社交媒體移民潮？棄守Facebook齊轉場　MeWe卻藏網絡安全隱患

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-25 22:30

這一年「移民」成為香港的熱門話題，想不到連社交媒體都掀起一股「移民潮」。WhatsApp月初宣佈實施新的私隱政策，用戶個人數據將與母公司Facebook共享，2月8日前不同意更新條款就無法繼續使用程式，結果引起大眾激烈反彈，全球各地出現社交媒體「移民潮」，用戶紛紛轉用其他通訊軟體：Signal、Telegram、LINE等等。後來，WhatsApp宣佈更新的私隱條款延期實施，「移民潮」的規模嚴重打擊WhatsApp的發展。

除了WhatsApp外，Messenger、Instagram同樣是Facebook旗下的服務產品，都是香港人常用的社交媒體及通訊軟件。然而，經常有人提及：「不要把所有的雞蛋全部放在一個籃子裡」，眾多的個人數據放在同一企業裡，昔日貪小便宜的人通常對這些愛理不理，但這兩年社會氣氛的急劇變化，醒覺的人已經感受到大數據時代全面控制個人生活，私隱資料洩露被強權的危機。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：竹仔，原文：香港人社交媒體移民潮】