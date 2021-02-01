意外整爛女友小被被　180cm台男即道歉兼縫補　仍遭毒打斷4條肋骨

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-01 06:00

小被被是不少人的「心肝寶貝」，即使丁點損壞也不能接受。有台男日前發文，指與女友打鬧期間，不慎撕爛她心愛的小被被。即使他已即時道歉及幫忙縫補，女友仍未有原諒，更毒打他一頓導致4條肋骨斷裂。事後他大呻，自己身高180厘米，但身手仍不及自6歲起學散打及拳擊的女友，甚至向親友求助也沒有人相信。有心理專家解釋，如舊物陪伴物主成長，或會產生不能取代的感情及安全感，一旦遺失或損壞，感受猶如失去至親。

台男打鬧期間意外弄破女友的小被被，遭對方毒打致4條肋骨斷裂，甚至求助無援。（《我的野蠻女友》劇照）

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該名台男早前投稿至facebook專頁「靠北女友my girl」，聲稱與女友打鬧期間，不小心撕破了對方的小被被，裂口大約長10厘米。他自知女友非常重視小被被，故即時道歉並幫對方縫補，「我是無意的，而且是很認真的道歉跟彌補」。不過女友卻因這事毒打他一頓，令他嚴重受傷，「她打起人來真的痛沒開玩笑，這次打到我肋骨斷了4根，其他身體上看不到的地方也有瘀青」。

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台男稱，女友自6歲起開始學散打及拳擊，「比賽都有拿到前幾名的那種」，而今次已非首次動手，「但這次是最嚴重往死裏揍」。他表示自己身高約180厘米，卻完全不敵160厘米高的女友，「之前女友打我的時候我都是縮着身軀抵抗而已沒反擊，但這次她揍完身體竟然攻擊我的頭部」。因此過程中他忍不住自衛反抗，結果卻惹怒女友，「我知道打女人不對，但我真的是要自衛，不過我真的打不過專業的」。

台男續指，就着「家暴」問題曾向親友求助，然而沒人相信「牛高馬大」的他竟被女友毆打，甚至出言嘲笑，「一個男的也會被打成這樣，還好意思來討拍，有夠沒用又丟臉」，令他非常無助，只好向網民求救：「我想知道是我求助的人不對，還是這種事情真的沒那麼嚴重？」

台男指，自己已非首次遭女友毒打，然而這次為最嚴重1次。（《我的野蠻女友》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認為暴力對待另一半絕不能接受，建議台男直接報警，「你是不是頭被打到壞了？不跑還在想甚麼？」、「會動手的，不管是男或女也建議放生，如果有恐怖情人的危險考量，建議要報警」、「職業級手腳等同武器，你確定她愛你？她的愛是施予暴力？」

曾有台男懷疑女友有戀物癖，擅自將陪伴她20年的小被被丟掉，女友氣得打甩他一隻牙，更追截垃圾車追回小被子。兒童臨床心理學家周碧潾博士過去接受《香港01》訪問時曾解釋，小被被或毛公仔等物件因自小陪伴物主成長，所以物主會有回憶，對舊物產生不能取代的感情及安全感。一旦舊物遺失、被丟棄或遭損壞，物主會感到彷彿失去至親，十分傷心，甚至做出激進行為。

不少網民也有屬於自己的小被被：

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