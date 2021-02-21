盛開吊鐘花過年期間疑被人剪走　行山友嬲爆：摘花之人一世行衰運

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-21 14:00

【行山 / 大自然 / 遠足 / 吊鐘花】新冠肺炎疫情漸漸放緩，每個周末都有大批港人都郊外親親大自然，不過並非人人也懂遵守行山禮儀。有網民早前發文，指有人於過年期間疑帶同工具剪去山上盛開的吊鐘花，留下整齊切口，狠批「行兇者」自私，直呼：「祝一世行衰運！」

有網民早前發文，指有人於過年期間疑帶同工具剪去山上盛開的吊鐘花，留下整齊切口。（fb「香港自然生態論壇」圖片）

有網民早前發文，指有人於過年期間疑帶同工具剪去山上盛開的吊鐘花，留下整齊切口。（fb「香港自然生態論壇」圖片）

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多個網上群組近日瘋傳帖文，有網民趁過年期間到郊外舒展筋骨「行大運」，適逢1月尾2月初吊鐘花盛開時期，途中順便賞花。發文的網民指，「新年賞花本為樂事」，稱過年前已發現吊鐘花盛開，「雖然開心但都擔心會被剪/摘取」。

至初三（14日）他再行同一路線時，即發現「果然出事」，有人疑帶同利器工具，私自剪走吊鐘花帶走，行為更疑是早有預謀，「細心觀察發現被剪位置極度齊口，根本早有預謀攜帶具攻擊性利器上山」。該網民對剪花的缺德行為既憤怒又無奈，直呼：「山高皇帝遠，已經唔想再問乜乜乜受法例保護點點點嗰啲，祝摘花之人一世行衰運！」

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帖文引來網民討論及分享，直指剪花者極度自私，「吊鐘周圍都有，但真係第一次見有人自私剪走」、「乞兒連買年花嘅錢都冇」、「面對呢啲咁自私嘅人真係無言」。

也有網民認為，行山友不應分享動植物的棲息地方，以免不法之途破壞自然環境，「唔好話自私，一向都認為唔公開動植物棲息地、唔對外宣揚，尤其是公眾平台是正確的事」。

做得行山友，尊重大自然是基本事，可惜常常有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼

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