女友試生酮減肥戒澱粉質　港男食呢樣嘢無辜被罵：又唔係我迫佢減

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-11 08:00

減肥是很多女生的終身事業，為了無痛減磅，不少人願意嘗試不同的減肥餐單，而生酮飲食是近年最多人採用的方法之一。有港男於討論區發文，指女友因不想做運動，近日正嘗試生酮減肥，戒掉進食澱粉質。兩人外出用餐時各自點菜，但當他點了薯條時，卻被女友大發牌氣責怪「唔支持佢減肥」，令他即場黑人問號，無奈向網民訴苦：「減肥又唔係我迫佢，無啦啦鬧我做乜？」

有港男於討論區發文，指早前食飯點了薯條，竟被正嘗試生酮飲食減肥責怪。（《太陽的後裔》劇照）

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女友減肥，受罪的或是男友。該名港男於香港討論區發文，指女友「唔想運動，又唔想節食，又想減肥」，近日選擇嘗試生酮減肥，「淨係食油飲油之類，淨係食肉，唔食澱粉質」。原以為兩人外出時各有各食，沒料卻是麻煩的開始。

女友看到港男吃薯條，隨即黑面並大發脾氣。（《太陽的後裔》劇照）

他說早前與女友外出食飯時，「佢就叫自己嗰份，我都自己叫自己嗰份」，但當餐點送到時，女友一看到他食薯條便「黑晒口面」。他起初還以為女友不習慣，「點知佢食食下，突然發脾氣，話我唔支持佢減肥，我即場黑人問號，真係唔知佢做乜！」。

原來女友認為，生酮飲食要求減少進食澱粉質，但樓主卻在他面前食薯條，猶如引誘她破戒，因此大發雷霆。無辜被罵的他敢怒不敢言，只好於網上發文訴苦，直言：「減肥又唔係我強迫佢，無啦啦鬧我做乜嘢？又要瘦又要懶！切肉呀笨！」

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