女子投訴男友性癖「又吃又聞一身體位置」網民揭：其實很多人都有
撰文：TVBS新聞網
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男女朋友間，經常會有一些小情趣，不過太過「特殊」，可能會令對方感到不舒服。一名台灣女網友控訴，男友有奇怪的一個性癖，同時又很喜歡看她驚恐的表情，此話題一出引起熱議。
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該名女網友在Dcard以「男朋友太愛吃我的腳怎麼辦」為題發文，內容中提到，要求男友幫忙拿東西，對方卻要吃腳，「他說軟軟的，還有一點點粗糙的繭，吃起來很有感覺。」接著害怕表示，男友經常把臉埋到她腳裡，說有股淡淡的味道：
「說他有奇怪性癖，他還不承認，一直跟我說他只是，愛吃愛聞，喜歡看我驚恐的表情。」
看完文章的網友，紛紛提出解決方法：
「足控...塗辣椒，幫助戒掉」、「說你有香港腳」、「不喜歡的話可以塗薄荷油，我女朋友就是這樣，幫我戒掉舔腳的」、「把自己弄成凍甲（甲溝炎）、灰指甲再讓他吃」。
不過仍有人指出：
「你有一雙玉足，而他有一張嘴，你們簡直天造地設」、「其實男生愛看腿腳比例滿多，這就是為什麼早期會有裹小腳，男生對小巧可愛，白白嫩嫩短小的腳趾很有興趣」、「很正常，你不要大驚小怪」、「其實很多男生都有戀足，只是不敢說。」
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