偶像劇情節？男子撞傷小13歲美女　探病生情成夫妻　網民突破盲點

大陸湖南一名李姓男子2023年開車時不慎撞傷一名年輕女生。



後因探病日久生情，相差13歲的兩人於2024年2月結婚。

這段偶像劇般的姻緣引發陸網熱議。

湖南一名李姓男子2023年開車時不慎撞傷一名年輕女生，後因探病日久生情，相差13歲的兩人於2024年2月結婚。（微博影片截圖）

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據陸媒《錢江視頻》15日報道，2023年，當時34歲的李男開車經過路口時，不慎撞傷一名21歲的女生，送醫診斷後發現該女生被撞斷鎖骨。

在住院治療期間，李男忙前忙後，全心全意照顧受傷女生，在病房相處的日子讓兩人萌生了感情。

李男稱：

在病房裡待了十多天，我就給她買早餐，買吃的，她要什麼我就給她準備什麼，她就跟我講，有一點喜歡我。

雖然兩人年齡相差13歲，但雙方家長尊重他們的感情，兩人於2024年2月6日結婚，李男透露自己6月份要當爸爸了，並表示妻子：

一直對我挺好的，牙膏都給我擠好，洗臉水打好，有時候還幫我洗腳。

網友突破盲點：如果他開的是Corolla，那就是另一個故事了

這一奇聞令不少大陸網友驚掉下巴：

「緣分來了擋都擋不住。」

「偶像劇劇情。」



不過，也有人揶揄李男的愛情觀：「幫他洗腳是什麼鬼。」還有人注意到李男婚禮上接新娘的車是BMW，猜測車禍時李男開的可能也是豪車，嘲諷道：

他開的要是Corolla，那就是另一個故事了。

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