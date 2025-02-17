偶像劇情節？男子撞傷小13歲美女 探病生情成夫妻 網民突破盲點
撰文：中天新聞網
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大陸湖南一名李姓男子2023年開車時不慎撞傷一名年輕女生。
後因探病日久生情，相差13歲的兩人於2024年2月結婚。
這段偶像劇般的姻緣引發陸網熱議。
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據陸媒《錢江視頻》15日報道，2023年，當時34歲的李男開車經過路口時，不慎撞傷一名21歲的女生，送醫診斷後發現該女生被撞斷鎖骨。
在住院治療期間，李男忙前忙後，全心全意照顧受傷女生，在病房相處的日子讓兩人萌生了感情。
李男稱：
在病房裡待了十多天，我就給她買早餐，買吃的，她要什麼我就給她準備什麼，她就跟我講，有一點喜歡我。
雖然兩人年齡相差13歲，但雙方家長尊重他們的感情，兩人於2024年2月6日結婚，李男透露自己6月份要當爸爸了，並表示妻子：
一直對我挺好的，牙膏都給我擠好，洗臉水打好，有時候還幫我洗腳。
網友突破盲點：如果他開的是Corolla，那就是另一個故事了
這一奇聞令不少大陸網友驚掉下巴：
「緣分來了擋都擋不住。」
「偶像劇劇情。」
不過，也有人揶揄李男的愛情觀：「幫他洗腳是什麼鬼。」還有人注意到李男婚禮上接新娘的車是BMW，猜測車禍時李男開的可能也是豪車，嘲諷道：
他開的要是Corolla，那就是另一個故事了。
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