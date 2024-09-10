河南漢「同豬結婚」大張旗鼓辦婚禮 拜天地畫面瘋傳 下場曝光
撰文：ETtoday
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內地有網友近日發布影片稱，河南商丘睢縣白廟鄉殷樓村一男子和豬結婚，大張旗鼓舉辦婚禮。
影片引來網友反感，質疑無底線惡意炒作。
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據網絡影片顯示，某婚禮現場有嗩吶接送，不少村民圍觀拍攝，充氣拱門上卻寫著「三郎先生和豬女士結婚典禮」。
據《瀟湘晨報》報導，現場一名男子胸前佩戴大紅花，還有一頭豬戴著「大金鏈子」、頭頂紅花。
相關影片在網上發布後，引發不少網友反感，質疑其為了博眼球吸流量，無底線惡意炒作：
「見過奇葩，但沒見過這麼奇葩的」
「為了流量，不擇手段，毫無羞恥心」
「這種短影音博主真是無下限」
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9月9日，睢縣公安局工作人員表示，事件已經處理過了：
當事人嘩眾取寵、博取流量，相關人員已受到處罰。
睢縣宣傳部工作人員也表示，涉事人員因吸引眼球博取流量，已被處罰。
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