朋友在醫院當護士，值夜班常遇怪事。



文：Sim Mollie（發表於靈異公社）

一晚，她獨自推醫療小車進電梯，準備到地下室拿藥……

醫院靈異｜升降機無故停在2樓 護士驚見紅腳印慢慢從外面走進來（01製圖）

看到血色腳印後還收到這詭異來電 後來才知2樓發生過這件事（點圖放大閱讀，慎入）：

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按了「B1」鍵，電梯下行，卻在2樓停住，門緩緩開，外頭空無一人，冷風直灌。朋友心裡發毛，趕緊按關門鍵。

剛關好，頭頂燈光忽閃，電梯劇烈搖晃，「嘩當」幾聲後靜止，顯示屏數字亂跳，又停在2樓，門再度打開，依舊死寂無人，可朋友瞥見地上有串濕漉漉、暗紅色的腳印，正從電梯外往裡面延伸，似要進來，空氣中瀰漫著刺鼻藥味與淡淡腐臭。

這時，手機猛地震動，她掏出一看，是科室座機打來，顫抖著接聽，那頭傳來微弱電流聲和含糊低語，像有人在哭著求救，根本不似正常來電。朋友崩潰大喊，用力拍打電梯壁，好在幾秒後，電梯門緩緩關上，順利抵達地下室。

後來她才知道，多年前2樓病房有個重症患者，深夜大出血沒搶救過來，據說離世前曾掙扎著跑出病房，一路留下血印，此後那層樓夜裡就常有詭異狀況，醫院電梯也總莫名在2樓「鬧脾氣」。

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