有隻雀仔搭飛機！機艙竟有「小鳥亂飛」 熱心男乘客助空姐同圍捕
撰文：聯合新聞網
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飛機上竟有小鳥亂飛？一名女網友昨日在Threads上發布影片，表示前天搭乘的飛機出現小鳥誤闖機艙，讓她直呼太荒謬了，還好有幾位熱心的旅客一起幫忙將小鳥捕獲。
據了解，事件發生在從紐約飛往台灣的班機，沒想到出現了小鳥誤闖機艙的鬧劇，頓時艙內亂成一團。影片中可以看到不少旅客手持毛毯、衣物等物品，與空姐一起捕捉小鳥，無奈小鳥飛行速度之快花了許多時間，好在最後一名熱心旅客成功抓到小鳥，才得以結束混亂。
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影片發布後，吸引153萬網友點閱並紛紛回覆：
「這不能開玩笑，幸好有抓到鳥，不然整架飛機送西天」
「恐鳥症如我，真的會原地爆炸，這飛機我不要了」
「我遇到會先嚇哭」
「人家電影是飛機上有蛇，現實世界是飛機上有鳥」
也有人分享自己遇到的經驗，補充遇到鳥類誤闖的處理方式，這名網友表示之前在摩斯吃飯遇到燕子飛進廚房，因為擔心燕子亂竄飛下鍋，也擔心員工無心製作餐點，在徵得工作人員同意後，她用外套把燕子抓到外面放生，提醒大家遇到鳥類飛進室內被困住，可以用柔軟的布蓋住包起來帶去放掉，避免牠們慌張亂飛亂撞受傷。
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