女子大胃王比賽後即送院　發現胃竟佔據腹部3分1　醫：嚴重可猝死

參加大胃王比賽，最後要入院？台灣外科醫生分享曾接收1名急診女病人，之後發現她的胃竟佔據腹部3分之1，原來她與朋友聚會時玩大胃王比賽，試圖短時間內把最多盤食物吃進肚子，最後不適送院。女病人在醫院觀察了5天，幸好沒有出現敗血症或其他情況，腸胃逐步恢復正常。醫生指不少大胃王選手比賽後會因不適而催吐，需要到醫院洗胃，嚴重可猝死，這些與過度進食對身體造成嚴重負擔有關，因此不鼓勵大眾大量進食或進行大胃王訓練。



女病人與朋友聚會玩大胃王比賽，最後感到不適後被送院。（示意圖/Unsplash)

胃竟佔據了腹部3分1位置

台灣外科醫生陳榮堅在社交平台發文分享，指之前曾接收1名40歲急診女病人，檢查後發現她的胃竟佔據了腹部3分之1。他指這種情況常見於胃癌患者，或因反覆潰瘍造成阻塞，而她卻沒有相關病史，讓人疑惑。

其後陳榮堅再進一步詢問，才得知女病人與朋友聚會玩大胃王比賽，試圖在15分鐘內把最多盤的食物吃進肚子，最後感到不適後被送院。

女病人住院後腸道沒出現敗血症或壞死狀況，幸好最後將食物慢慢消化掉，但仍整整住院5天，腸胃才逐步恢復正常。（示意圖/GettyImages)

病人住院5天才將食物慢慢消化

陳榮堅表示當時女病人希望利用微創手術把食物取出，但由於她吃的幾乎薄餅、炸雞，如用鼻胃管亦只能引流液體。最後女病人被安排住院，觀察腸道有沒有出現敗血症或壞死狀況，幸好最後她將食物慢慢消化掉，但仍整整住院5天，腸胃才逐步恢復正常。

不鼓勵大量進食或進行大胃王訓練

陳榮堅指出有些大胃王比賽後也會因為太不適而催吐，需要到醫院洗胃，甚至有人曾在比賽過程中猝死，這些都與過度進食對身體造成嚴重負擔有關，因此他不鼓勵大量進食或進行大胃王訓練。

他表示許多大胃王選手會透過特殊訓練，讓胃能夠瞬間拉大容量，導致胃部肌肉被破壞，韌帶彈性變得非常鬆弛，蠕動功能變差，進而降低飽足感，使他們在短時間內大量進食，而不會感到痛苦。

（外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地FaceBook）