喝咖啡「利尿作用令電解質流失」？醫生拆解迷思 揭2類人要留神
撰文：蘇菲亞
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【咖啡／咖啡因／電解質】咖啡是港人最愛飲品之一，但許多人都曾聽過其利尿作用會導致電解質流失。有台灣醫生發文指出，咖啡因雖會導致腎臟產生更多尿液，但人體會逐漸適應咖啡因刺激，利尿反應會減少，民眾日常飲食有足夠的鈉、鉀、鎂和鈣等電解質作補充，適量喝咖啡並不會導致電解質失衡。不過，如果本身有腎功能問題或是運動員做激烈運動後，若只喝咖啡沒攝取足夠水份與電解質，恐怕加重脫水與電解質流失的風險，要多加留意。
人體適應咖啡因刺激 利尿反應較少
台灣減重專科醫生李思賢在facebook專頁發文，指出咖啡具利尿作用，是因為咖啡因會抑制抗利尿激素（ADH）作用，導致腎臟產生更多尿液，同時增加血液，進一步加強利尿效果。他表示這種影響並非無限放大，人體會逐漸適應咖啡因刺激，所以習慣飲咖啡的人利尿反應較少，不會有明顯水分或電解質流失。
可透過飲食補足電解質流失部份
李醫生解釋，喝咖啡的確會增加電解質如鈉、鉀、鎂和鈣的排泄，但流失量遠比想像中少。有研究發現，即使每天喝3至4杯咖啡，電解質排泄量仍維持正常範圍內，對整體健康幾乎沒有影響。其實民眾日常飲食中，已能吸收足夠的鈉、鉀、鎂和鈣，足以彌補喝咖啡所流失的部份，對健康成年人來說，適量喝咖啡並不會導致電解質失衡。
兩類人需注意 因應情況調整飲用量
不過，有2類人喝咖啡要特別注意，其一是腎功能較差者，腎臟調節電解質的能力可能會受影響，導致體內鈉、鉀等離子無法維持平衡；其二是運動員，若劇烈運動後只補充咖啡而沒有攝取足夠的水分與電解質，可能會加重脫水與電解質流失的風險。
李醫生強調，適量飲咖啡對電解質影響不大，若有腎臟疾病或需要大量補充電解質，可因應情況適當調整飲用量，並補充水分與電解質。
（綜合）
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