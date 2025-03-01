喝咖啡「利尿作用令電解質流失」？醫生拆解迷思　揭2類人要留神

【咖啡／咖啡因／電解質】咖啡是港人最愛飲品之一，但許多人都曾聽過其利尿作用會導致電解質流失。有台灣醫生發文指出，咖啡因雖會導致腎臟產生更多尿液，但人體會逐漸適應咖啡因刺激，利尿反應會減少，民眾日常飲食有足夠的鈉、鉀、鎂和鈣等電解質作補充，適量喝咖啡並不會導致電解質失衡。不過，如果本身有腎功能問題或是運動員做激烈運動後，若只喝咖啡沒攝取足夠水份與電解質，恐怕加重脫水與電解質流失的風險，要多加留意。



習慣飲咖啡的人利尿反應較少，不會有明顯水分或電解質流失。（示意圖/Unsplash)

人體適應咖啡因刺激 利尿反應較少

台灣減重專科醫生李思賢在facebook專頁發文，指出咖啡具利尿作用，是因為咖啡因會抑制抗利尿激素（ADH）作用，導致腎臟產生更多尿液，同時增加血液，進一步加強利尿效果。他表示這種影響並非無限放大，人體會逐漸適應咖啡因刺激，所以習慣飲咖啡的人利尿反應較少，不會有明顯水分或電解質流失。

可透過飲食補足電解質流失部份

李醫生解釋，喝咖啡的確會增加電解質如鈉、鉀、鎂和鈣的排泄，但流失量遠比想像中少。有研究發現，即使每天喝3至4杯咖啡，電解質排泄量仍維持正常範圍內，對整體健康幾乎沒有影響。其實民眾日常飲食中，已能吸收足夠的鈉、鉀、鎂和鈣，足以彌補喝咖啡所流失的部份，對健康成年人來說，適量喝咖啡並不會導致電解質失衡。

兩類人需注意 因應情況調整飲用量

不過，有2類人喝咖啡要特別注意，其一是腎功能較差者，腎臟調節電解質的能力可能會受影響，導致體內鈉、鉀等離子無法維持平衡；其二是運動員，若劇烈運動後只補充咖啡而沒有攝取足夠的水分與電解質，可能會加重脫水與電解質流失的風險。

李思賢指運動員劇烈運動後只補充咖啡而沒有攝取足夠的水分與電解質，可能會加重脫水與電解質流失的風險。（示意圖/Unsplash)

李醫生強調，適量飲咖啡對電解質影響不大，若有腎臟疾病或需要大量補充電解質，可因應情況適當調整飲用量，並補充水分與電解質。

（綜合）