台灣人講QQ係點解？德節目參賽者猜錯失獎金　真正意思同Cute無關

語言的奧妙，若未生活在語源當地，可能很難百分百理解。台灣人日常生活經常用到「QQ」這個字，沒想到這個詞彙變成德國益智節目的考題。



而參賽者也因為猜錯答案，痛失百萬獎金。此消息一出，立刻引起台灣網友熱烈討論，也讓不少人忍不住幫參賽者「QQ」。

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台灣網紅馬丁日前在Facebook Page《馬丁垃圾話》發文，提到近日在歐洲一個百萬大富翁節目中出了一道題目，問的是「在台灣人們會形容食物QQ的，請問是什麼意思？」，選項有：A形容媽媽的味道、B形容食物有嚼勁、C形容食物含酒精。只見兩位挑戰者在一陣苦思之後，誤選了C，也因此錯過百萬獎金。

「QQ對台灣人而言就是無需解釋，一出生就內建在腦袋中啊！」馬丁打趣的說，還透露以前跟美國人語言交換時，也曾被問到「吃起來QQ的」到底是什麼意思，讓他一時之間不知該如何解釋，「這才發現真的只有台灣人才會說QQ，真是神奇」。後來他試圖用珍珠奶茶的粉圓「Like chewy（有嚼勁）」來比喻，但美國人仍嫌不夠到位，他不禁吶喊「QQ才是王道無需解釋」。

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許多網友看完後都被逗樂，查出這是德國的益智節目，並以各種「Q」的台灣用法搞笑回應這件事，「因為QQ而QQ的參賽者」、「這個QQ吃起來不夠Q，我QQ」、「你也太Q了吧！這個QQ吃起來很Q吧？⋯你再沒反應的話我真的要QQ囉！」、「幫無法來臺灣體驗QQ的百萬失主QQ」。

還有網友試著找出跟外國人解釋的用詞，「咬下去不會破，會恢復原狀，有彈性」、「彈性夠的意思，flexibility」、「如果硬要翻譯我想說應該是tender & bouncy」。

至於「QQ」的語源，有網友指出來自台語的「𩚨嗲嗲khiū-teh-teh」，根據台灣教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》記載，「𩚨嗲嗲」是形容食物軟而有彈性，嚼勁很夠。

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