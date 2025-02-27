2025年全球最佳醫院排行榜　台北榮總排208　亞洲排名最高的是它

全球數據公司Statista近日公布2025年的「全球最佳醫院排行榜」，共計有30個國家及地區、超過2400間醫院參與評比，其中台灣的台北榮總連續第2年進到全球最佳醫院的前250名、排在第208名，也是台灣唯一進到前250名的醫院。



台灣的台北榮總連續第2年進到全球最佳醫院的前250名、排在第208名，也是台灣唯一進到前250名的醫院。（台北榮總官網圖片）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 8

《新聞周刊》報導，Statista的數據顯示：2026年時全球的醫院數量預計將達到21萬5977間，為了幫助民眾找到最好的醫院，《新聞周刊》和Statista合作、推出2025年的「全球最佳醫院排行榜」，這份排名涵蓋30個國家及地區的醫院，包括台灣、美國、英國、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、印度、以色列、意大利、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、挪威、沙特阿拉伯、新加坡、南韓、西班牙、瑞典、瑞士、泰國和阿拉伯聯合大公國。

在這份排行榜中，有35間台灣醫院列入評比，而台北榮總以第208名成為全台唯一入選前250名的醫院、也是連續第2年達成此成就，事實上，台灣從2023年開始就有醫院進入前250名，除了台北榮總去年的第218名，2023年台大醫院則排在第249名。

【相關圖輯】運動可增強免疫力？做錯運動隨時養出疾病 醫生列4關鍵習慣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

除了前述2家醫院，在本次列入排名的台灣醫院中，第3至第5分別為高雄長庚、林口長庚和台中榮總，第6到第10則依序為中國醫藥大學附設醫院、成功大學附設醫院、高雄醫大附設中和紀念醫院、馬偕醫院和桃園長庚。

據悉，這份排名是根據多項標準評比，包括生活水準、預期壽命、人口規模、醫院數量和數據可用性，過程中就連醫師、醫院管理者、醫護人員、患者體驗、醫院品質指標、患者報告結果測量（PROMs）等調查都有納入評比。

【相關圖輯】大S數度送院卻不能住院？醫生揭日本醫療分級極嚴格：無法想像（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

至於2025年全球最佳的醫院，是由美國明尼蘇達州的「梅奧診所」（Mayo Clinic in Rochester）拿下，亞洲排名最高的則是「新加坡中央醫院」（Singapore General Hospital）、排在第9名。

亞洲排名最高的則是「新加坡中央醫院」（Singapore General Hospital）、排在第9名。（截圖）

台灣的台北榮總連續第2年進到全球最佳醫院的前250名、排在第208名。（截圖）

延伸閱讀：

全聯「買1送1」送起來！限時連9天 爽下殺5折

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】