臘腸狗被充許到醫院探訪主人　小手緊扒床邊尾巴狂搖：真的好想你

這隻臘腸狗名叫「小短」，與主人一起生活在美國德克薩斯州。



不久前，主人因病住院，小短陷入了巨大的憂鬱與悲傷之中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

臘腸狗小短顯得很不開心， 因為牠沒見到主人好幾天了。（tiktok@shucksboyphilospher）

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家人發現後，立馬與醫院進行了溝通，多次嘗試後，對方終於同意讓小短前往去探望主人。

畫面中可以看到，小短趴在副駕駛座上，表情十分的悲傷。

而當牠進入主人所在的病房後，瞬間就變得雀躍，狂搖尾巴到處找人。

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在聽到主人的聲音後，牠立馬用前爪緊抓着牀鋪邊緣，等不及的想跳上牀去陪伴。

臘腸狗真的很高興~（tiktok@shucksboyphilospher）

許多人看到後紛紛評論：

「狗狗的愛是無條件的。」

「牠的愛勝過一切藥物。」

「祝牠的爸爸能早日康復！」



小短雖然有點胖，但牠對主人的愛，沒有改變。（tiktok@shucksboyphilospher）

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