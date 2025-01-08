臘腸狗被充許到醫院探訪主人 小手緊扒床邊尾巴狂搖：真的好想你
撰文：狗與愛的世界
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這隻臘腸狗名叫「小短」，與主人一起生活在美國德克薩斯州。
不久前，主人因病住院，小短陷入了巨大的憂鬱與悲傷之中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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家人發現後，立馬與醫院進行了溝通，多次嘗試後，對方終於同意讓小短前往去探望主人。
畫面中可以看到，小短趴在副駕駛座上，表情十分的悲傷。
而當牠進入主人所在的病房後，瞬間就變得雀躍，狂搖尾巴到處找人。
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在聽到主人的聲音後，牠立馬用前爪緊抓着牀鋪邊緣，等不及的想跳上牀去陪伴。
許多人看到後紛紛評論：
「狗狗的愛是無條件的。」
「牠的愛勝過一切藥物。」
「祝牠的爸爸能早日康復！」
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