停車場私人車位放玩具車　竟被居民抗議不讓他們泊　保安更離譜

大陸浙江日前發生了住宅停車格糾紛。



有名趙姓男子在社區的停車場買了3個停車位，並將兒子的3輛玩具車停放於此，沒想到竟然遭物業管理公司和警衛要求移開，要趙男將車位讓給其他住戶。

事後警衛更把玩具車砸爛移走，讓趙男氣得喊不公，自己明明用錢買車位，卻遭到如此對待，一氣之下提告法院。

趙姓男子在社區的停車場買了3個停車位，卻常被別人濫泊，於是將兒子的3輛玩具車停放於此。（微博圖片）

趙姓男子在社區的停車場買了3個停車位，卻常被別人濫泊，於是將兒子的3輛玩具車停放於此。（微博圖片）

趙姓男子在社區的停車場買了3個停車位，卻常被別人濫泊，於是將兒子的3輛玩具車停放於此。（微博圖片）

點圖了解更多：

+ 9

根據陸媒《青島晚報》報導，趙先生購買住家時，考量到未來有可能多買車，於是一口氣買了3個停車位。

然而，隨著社區居民越來越多，他多買的停車位因為空著的緣故，常常遭到其他人非法佔用，趙先生為此很懊惱，有次靈機一動將兒子的3輛限量版玩具車放在停車格上，讓其他人無法乘機亂停。

不過趙先生停放的玩具車卻引起住戶的不滿，許多人向物業管理公司抗議，認為他這樣做，浪費了好端端的一個停車位，於是物業管理公司和警衛多次和趙先生協商，希望他能夠把玩具車移開，讓別人有空間停車。

【延伸閱讀】停車場MMA｜兩女激烈互毆 旁觀男不敢勸架遭罵｢不是男人｣

【延伸閱讀】停車場MMA｜兩女激烈互毆 旁觀男不敢勸架遭罵｢不是男人｣

點圖放大瀏覽：

+ 8

但是趙先生始終認為這是自己買的車位，沒理由讓給別人停，事後物業管理公司竟要警衛動手砸玩具車，趙先生氣得提告，要警衛賠償人民幣6萬元。

法官認為物業管理公司確實違法，侵犯趙先生的財產權利，因此判物業管理公司須賠償趙先生5.9萬元，並且要求其確保趙先生往後能夠正常使用停車位。

消息曝光後，不少人議論紛紛，認為物業管理公司真的太離譜，而那些不想買車位的住戶也很沒品：「你沒買車位停外面去，憑什麼人家花錢買的車位要給你停，好意思投訴？還資源浪費，說得真是大義凜然。」

【延伸閱讀】女司機停車場忘記拉手掣 飛身撲救失敗 呆望車子「直撞保時捷」

【延伸閱讀】女司機停車場忘記拉手掣 飛身撲救失敗 呆望車子「直撞保時捷」

點圖放大瀏覽：

+ 12

延伸閱讀：

歐盟棒打陸電動車企 加徵「懲罰性關稅」上看38%

【本文獲「TVBS」授權轉載。】