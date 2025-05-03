在中國古代生於帝王之家的孩子，儘管能享受錦衣玉食，但也具有風險性。



明朝一位皇子朱文圭在2歲時就被禁錮，關了超過50年才放出來，恢復自由身後，連牛馬都不認識，沒多久就死去，悲劇人生令人唏噓。

明朝最慘皇子朱文圭：2歲起被禁錮55年 出獄看到牛羊不知是什麼（01製圖）

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資料顯示，朱文圭為明朝明太祖朱元璋的曾孫、建文帝的嫡次子，史稱「建庶人」。據記載，明成祖朱棣1402年率兵攻破金陵金川門，佔領南京應天府，結束歷時3年的靖難之役後，開始地毯式搜索，但建文帝和其嫡長子不知所終，而2歲的朱文圭被自己的親叔叔抓住。

最終，朱文圭逃過一死，但被送到老家鳳陽的廣安宮中，成為大明王朝身份最尊貴、年紀最小的囚犯，從尊貴皇子變為高牆庶人。

時光流逝，明成祖、明仁宗、明宣宗及明代宗四位皇帝都已駕崩，明英宗1457年通過奪門之變復辟，而此時朱文圭已經被禁錮55年。

由於明英宗也曾被禁錮於南宮，所以對被關了數十年的朱文圭有了同情之心，想要將其釋放，在奏請太后後，他身邊的大臣擔憂放出朱文圭會影響江山，對此，明英宗則回說：

有天命者，任自為之。（如果他擁有天命，那就讓他去作罷！）

朱文圭恢復自由後，明英宗下令在鳳陽為他修建房屋，還給他安排了婢妾十多人延續香火和照顧生活起居。

然而，朱文圭被放出時已經56、57歲了，加上從小便受到囚禁而無法和外界接觸，被釋放時連牛馬都不認識，沒多久就死去。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】