孫中山正宮的悲慘一生：有齊中國傳統女性美德　偏遇史上最強小三

孫中山和宋慶齡的愛情一直都為人稱道，兩人相識於革命，是情人也是戰友，不過在他們動人故事背後，卻是孫中山「正宮」盧慕貞無私奉獻的悲涼一生。



很少人知道，孫中山還有這位元配妻子，她年僅18歲就嫁給孫中山，生下三個孩子。

但面對丈夫移情別戀時，只能無奈隱忍成全離婚……

為孫中山生下一男二女 苦等丈夫等到的卻是這封信（點圖放大閱讀）：

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出身書香門第的舊時代女性

出身於書香門第的盧慕貞，她的父親盧耀顯曾在美國經商致富，然而因為父親英年早逝，盧家家道中落，不過氣質沉穩內斂的盧慕貞，還是深得孫中山父母的喜愛。1885年，兩人奉父母之命，在廣東翠亨村成親，當時孫中山19歲，盧慕貞18歲。

新婚之夜，孫中山一看妻子裹著小腳、性格內向、膚色較黑，他神情略顯失望，心想這樣的傳統女子怎麼跟他的新式思潮接軌。盧慕貞從小在舊式禮教熏陶下成長，她深信嫁為人妻就是要以夫為天，過著在家相夫教子的安定生活，只是這時孫中山早就對國家時局不滿，滿腦子想要出去闖一闖。

夫妻因革命聚少離多，兩人感情生變

兩人婚姻雖然沒有感情基礎，但因為盧慕貞勤儉持家，孫中山非常感動。1888年孫中山父親病重的期間，他和大哥孫眉返鄉探望父親，見到盧慕貞在父親病榻前寸步不離、親奉湯藥，兩人逐漸敞開心房、瞭解彼此，夫妻感情日漸和睦，盧慕貞也為丈夫生下一男二女，分別是兒子孫科、女兒孫娫和孫婉。

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孫中山一直在外奔波逃亡，把精力放在救國救民的事業上，鮮少回家照顧家庭，但盧慕貞無怨無悔，她脾氣好又擅長做針線活，賢慧妥當地照顧好一大家子老小，會給家裡人做好吃的，還會給他們做衣服，儘管不能陪在丈夫身旁，她也藉由打理好家務默默成為孫中山的革命後盾。然而，隨著夫妻兩人長年聚少離多，加上孫中山和盧慕貞的價值觀、理想各方面都天差地別，感情隔閡也越來越深，但無論多麽艱難，盧慕貞始終支持丈夫的革命理想。

1911年辛亥革命成功，盧慕貞以為終於可以跟孫中山團圓，過上安穩生活，她趕緊帶著三個孩子搭上輪船從南洋檳榔嶼奔赴上海，再從上海輾轉到南京，一路上所到之處都被熱烈歡迎，還被譽為是「中華民國國母」。當他們與孫中山團聚時，卻沒有得到一句感謝，看著政治酒局上的應酬文化，盧慕貞顯得格格不入，心裡隱隱覺得，自己成為丈夫的累贅。

國父離棄老婆盧慕貞，與21歲宋慶齡結婚

1913年，孫中山發動二次革命、討伐袁世凱失敗，被迫流亡日本。盧慕貞沒有想到，丈夫這一去，竟會愛上另一個年輕女人。從美國留學歸來，擔任孫中山英文秘書的宋慶齡，年僅21歲，相差近27歲的兩人在工作中日久生情，當時兩人的外遇戀情不被世人接受，卻讓他們愛得轟轟烈烈，孫中山萌生納妾的想法，不料與他革命理念中的一夫一妻制相悖，而且宋家是基督徒家庭，不可能接受女兒當妾，於是移情別戀的孫中山決定寫信給盧慕貞，要求離婚。

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看到這封離婚書信，盧慕貞不敢相信，原本以為孫中山只是想納妾，如今卻是要休妻了，想到三十年的婚姻歲月到頭來卻是一場空，盧慕貞心都碎了，但她別無選擇了，只好成全丈夫和孫中山。在後來的採訪中，盧慕貞沒有說過一句怨言，她認為，宋慶齡樣樣都好，在事業方面也能幫助孫中山。

盧慕貞的無可奈何，舊時代女性的悲歌

1915年，盧慕貞離開老家，將孩子交給孫中山撫養，她相信孩子跟著前夫會有更好的前途，之後便孤身一人生活在澳門，她在當地熱心救濟貧困，獲得不少好名聲。十年後，孫中山過世，沒有人邀請盧慕貞出席告別式，她自行在家中擺設靈堂，為前夫服喪。1952年9月7日，因血壓高轉為糖尿病，治療時又染上流感，高燒不退，「中華民國國母」盧慕貞於家中逝世，享年86歲。

回想在孫中山革命最艱難的日子裡，盧慕貞為丈夫心力交瘁，帶著一大家子到處逃難，後來也因為深愛丈夫，甘願成全離婚。在盧慕貞身上，有傳統女性的勤奮和賢淑，在外人眼中，她沒有對第三者宋慶齡針鋒相對，而是咬牙忍受丈夫的無情，其實也反映了當時傳統女性在新舊時代交會下，無可奈何的生存難題。儘管孫中山是主動提起離婚的人，或許，在無止盡的分離日子裡，盧慕貞才是早就厭倦一切，選擇放下這段婚姻的決定者。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：國父孫中山為了小三拋棄她！一生勤儉持家、成全老公外遇離婚…揭「民國國母」的悲情人生】