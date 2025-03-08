咳嗽有痰「吞下去還是吐出來」才對？醫生這樣解答　網民：長知識

許多人感冒咳嗽時，通常會有濃痰的症狀。對此，台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇表示，痰是細菌和病毒的屍體，若在外面不方便吐出來，其實可以吞下肚，胃酸會把細菌殺光，不會造成身體二次感染。貼文一齣後，引起廣大網友熱議。



許多人感冒咳嗽時，通常會有濃痰的症狀。（shutterstock）

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陳亮宇在社交平台表示，人體會產生痰，是呼吸道被病毒或細菌感染，身體的白血球就會出動和病毒、細菌「作戰」，痰就是作戰後的「殘骸」，這時才會開始出現有顏色的痰。

陳亮宇進一步表示，有時候在外面不方便吐痰，其實可以吞到肚子裏，胃酸會把痰液中的病毒、細菌殺死，並不會造成腸胃炎或是身體二次感染。

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貼文一齣後，不少網友都表示：

「真的是長知識」

「好不容易咳出來了，又要吞下去？」

「吐出來還是比較舒服」

「醫生就是叫我吞下去，但我覺得有點噁心，大多還是吐在衛生紙上，不方便時就吞下去了」

「我不會吐痰，每次都是吞下去」

「我以為大家都知道，因為我偶爾會不經意就流進喉嚨，吞下去了」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】