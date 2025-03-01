明明吃了很多蔬菜，便秘情況不但沒有好轉，反而還越來越嚴重？



台灣營養師廖欣儀點出「可能是油脂吃太少」，油脂在人體可增加糞便潤滑，還能刺激腸胃道蠕動，若是補充太少油脂，糞便就會變硬，也會影響腸道蠕動速度。

狂吃蔬菜還是便秘？營養師指或是「油吃太少」 分享健康吃油方法（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 9

營養師廖欣儀在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發影片指出，油脂能增加糞便潤滑度、刺激腸道蠕動、促進膽汁分泌，避免消化不良與腹脹等問題，還能滋潤並保護胃黏膜、維持消化道健康。

不過，部分民眾會為了減肥，只吃水煮食物、不攝取油品，導致高纖食物讓糞渣變多，又缺乏油脂使糞便排不出來、滯留於大腸中，當糞便水分被大腸吸走、變硬，惡性循環下就導致便秘。

不要害怕吃油！

廖欣儀指出，油脂並非要吃很多才能幫助排便，而是適量攝取，一般建議成人每天應攝取4至7份油脂類，1份大約是煎1顆蛋的油量。

廖欣儀指出，魚油、堅果都是好油，選擇油品後，也要有正確的烹調法。要注意高溫烹調法會破壞不飽和脂肪酸，造成油變質，建議少用煎或炸的高溫烹調法，炒菜時不要將油鍋燒到太高溫，油溫超過發煙點後，反而危害健康，可用低溫烹調法，例如涼拌或用沾的方式，選擇堅果時也應挑選低溫烘焙的堅果，營養價值更能完整保留。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【延伸閱讀】吃魚減肥法真有奇效？女子「3個月只吃沙甸魚」成功激減16公斤（點圖放大閱讀）：

+ 19

延伸閱讀：

台61沙崙段砂石車自撞慘烈事故 男飛墜高架橋頭顱爆血身亡

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】