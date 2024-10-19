小學二年級的數學題好難！



台灣一名醫生分享小二女兒的數學題，讓他難以理解錯在哪裡。

貼文一出，許多家長都感嘆數學考卷的文字遊戲實在太難。

小二數學題超難 醫生爸爸被考起：29個男人加52個女人大約幾個人（01製圖）

女兒一句話問倒醫生爸爸 點圖放大看看題目及標準答案：

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兒童感染科醫生顏俊宇在臉書發文，曬出了小二女兒的三道數學題目，分別是：

「停車場原本有31輛車，再開入52輛車後，現在停車場裡大約有（ ）輛車。」

「麵包店早上賣出47個麵包，下午又賣出32個麵包，麵包店今天大約賣出（ ）個麵包」

「操場有29個男生和52個女生在運動，大約有（ ）個人在運動」



而上述3題的答案都要四捨五入，因此答案分別為80輛車、80個麵包、80個人。

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如果是你又會如何回答？點圖放大看看3位求職者的回答及結果：

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顏俊宇PO文詢問大家：

想問題目所謂的大約是算出來又再四捨五入嗎？覺得這數學文字遊戲也太難了吧？

他也透露女兒算出了精確的答案，卻被老師判定為答錯，因此女兒忍不住問：

難不成他去便利店買東西可以說，83元的東西大約80元，我只付80元嗎？

一句話將醫生爸問倒。

顏俊宇也針對考題給出了建議，認為以後題目可以問「四捨五入後大約是多少呢？」，比較不會引起誤會。

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點圖放大挑戰：

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此外，他透露腦海中叛逆的想法：「假如數量很大或不精確就可以算個大約，但你數字都那麼清楚了幹嘛還要算大約？」而且整張考卷都是藉由直式精算出百位的加減，只有3題要四捨五入，相當突兀。

貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論：

「關於這個，我也很煩，科學不是要求精準嗎？」

「從小學會大概就好，馬馬虎虎」

「現在的數學只能無言以對，不知道到底為什麼簡單的問題要搞到這麼複雜」

「真的是在考語文不是數學」



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點圖放大開始挑戰（答案在最後）：

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