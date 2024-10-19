小二數學題超難 醫生爸爸被考起：29個男人加52個女人大約幾個人
撰文：中天新聞網
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小學二年級的數學題好難！
台灣一名醫生分享小二女兒的數學題，讓他難以理解錯在哪裡。
貼文一出，許多家長都感嘆數學考卷的文字遊戲實在太難。
女兒一句話問倒醫生爸爸 點圖放大看看題目及標準答案：
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兒童感染科醫生顏俊宇在臉書發文，曬出了小二女兒的三道數學題目，分別是：
「停車場原本有31輛車，再開入52輛車後，現在停車場裡大約有（ ）輛車。」
「麵包店早上賣出47個麵包，下午又賣出32個麵包，麵包店今天大約賣出（ ）個麵包」
「操場有29個男生和52個女生在運動，大約有（ ）個人在運動」
而上述3題的答案都要四捨五入，因此答案分別為80輛車、80個麵包、80個人。
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如果是你又會如何回答？點圖放大看看3位求職者的回答及結果：
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顏俊宇PO文詢問大家：
想問題目所謂的大約是算出來又再四捨五入嗎？覺得這數學文字遊戲也太難了吧？
他也透露女兒算出了精確的答案，卻被老師判定為答錯，因此女兒忍不住問：
難不成他去便利店買東西可以說，83元的東西大約80元，我只付80元嗎？
一句話將醫生爸問倒。
顏俊宇也針對考題給出了建議，認為以後題目可以問「四捨五入後大約是多少呢？」，比較不會引起誤會。
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點圖放大挑戰：
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此外，他透露腦海中叛逆的想法：「假如數量很大或不精確就可以算個大約，但你數字都那麼清楚了幹嘛還要算大約？」而且整張考卷都是藉由直式精算出百位的加減，只有3題要四捨五入，相當突兀。
貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論：
「關於這個，我也很煩，科學不是要求精準嗎？」
「從小學會大概就好，馬馬虎虎」
「現在的數學只能無言以對，不知道到底為什麼簡單的問題要搞到這麼複雜」
「真的是在考語文不是數學」
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