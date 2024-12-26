現在常能見到大人被小學作業題目難倒，有人分享一道小學數學題「4x△=△+36，△=？」更直呼好難。



沒想到大票網友根本不領情，三兩下就解出答案，簡單到反問「這是反串嗎」？

小學數學題這麼難？「4Ｘ△＝△＋36，△=？」 1細節反遭網民嘲諷（01製圖）

圖片一細節惹網民嘲諷 你又解出來了嗎？點圖放大看答案：

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有網友在Threads分享這道一元一次方程式「4x△=△+36，△=？」，「小學題目已經這麼難了」？

馬上就有其他網友解答：

4X=X+36

4X-X=36

X(4-1)=36

3X=36

X=12



也有人表示自己以前的解法是將題目中的△代號全部列出來，「△+△+△+△=△+36，△+△+△=36，△=12」。

腦筋動得快的網友也說，如果不曉得怎麼用代數，就要讓小朋友知道符號的意義，而非想成一般加減乘除單純運算。

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女兒一句話問倒醫生爸爸 點圖放大看看題目及標準答案：

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貼文更是讓不少網友揶揄：

「要看是幾年級，小學六年級就有教類似的概念」

「這是小學高年級基本題，如果是低年級就是難題了」

「一元一次確實是小學啊！你小學是不是上課都把間尺夾在筆上當飛機玩」

「小學有教移項法則吧」



同時也有眼尖的網友發現，這道題目是寫在印有「清華大學」字樣的便條紙上，令人忍不住留言嘲弄：

「他用清華的紙啦」

「是反串嗎」

「這可能是清華大學的畢業考試，不會也是很正常的」



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如果是你又會如何回答？點圖放大看看3位求職者的回答及結果：

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