多數人若看到數學題出現「乘以0」、「除以0」往往都會想到答案就是0。



然而日本卻曾有一名家長到社群平台詢問，自家就讀小學二年級的小朋友，課堂上出的數學作業。有一道題目是「18÷0」，小孩寫「無法作答」被老師改錯。老師解釋「除以0等於0」，讓原po百思不得其解，同時也引起一名東大畢業的專欄作家關注。

「18÷0」是多少？小二數學題標準答案惹議 名校出身作家這樣說（01製圖）

如果是你會怎麼回答？點圖放大看看網友們及東大出身作者的意見：

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日本網友「ちゃーろー@カメレオン絵師」在X（前身推特）上發文分享，自家8歲、就讀小學的女兒課堂上的數學題，並指出：

我明白0÷8=0，但18÷0=？老師說答案是0，但這樣會是0嗎？

因為小孩寫無法做答被老師改錯，讓他一直想不通。接著還在幾天後補充，他事後去跟學向老師進行確認，對方則再次表示：

如果除法中包含0，那麼一切都是0。

這一連串貼文曝光後，吸引近6000萬次觀看流量。

部分的網友認為，這道題目被老師說「答案是0」沒有什麼不對，但許多人則舉出計算機的結果為例，若把任何數字除以0會出現錯誤，或無法計算等，打臉認為這題目有標準答案的言論。同時這問題也引發日本東京大學畢業的專欄作家關注，並在《日刊SPA》上發了一篇文章探討。

東大出身的專欄作家布施川天馬表示，改這道題目的小學老師，和部分網友的言論，反映出了一道警訊：

「18÷0」的答案絕對不該是0，因為在數學的定義上，除以0就應該是「沒有答案」、「無法除以0」才對，不能模稜兩可。

布施川天馬也感嘆，認為教育應該要啟發孩子的思辨能力、創造能力，讓孩子去想想看為什麼「除以0」的算式不成立，同時和「除以1」、「除以0.1」這些算式有什麼不同：

但老師卻貪圖一時方便，不願意解答複雜數學理論，直接將答案設為0，是相當可惜的事情。

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