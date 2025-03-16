日本手機一定要有拍照聲？全因這「80年代明星」而起　非法例規定

從21世紀開始，手機逐漸開始搭載照相功能，到現在，用手機來拍照已經成為主流，我們常常在書中或影劇中看到或聽到的喀擦聲也逐漸不復存在。



但在日本，喀擦聲卻仍然存在，甚至是日本的每一台手機，就算你開了勿擾模式，在拍照時仍然會有聲音，這是怎麼一回事呢？就讓我們一起來看看吧。

日本手機一定要有拍照聲？竟全因「這變態藝人」而起 非法律規定（01製圖）

原來不是日本政府規定 手機商一致強制設拍照聲全因這藝人（點圖放大閱讀）：

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關於「日本通信業者的基準」

首先，為什麼日本的手機一定要有拍照聲呢？其實，這並不是法律上的規定，像是數位相機其實是可以消除拍照的聲音的。日本媒體BuzzFeed拿著這個問題去詢問了蘋果的日本公司，根據他們的說法，他們在製作手機時，會依照當地的準則、法律以及風俗習慣來進行設計與製作，而手機的喀擦聲，則是依照「日本通信業者的基準」所進行的設計。

所謂「日本通信業者的基準」並不是法律條文，而是各業者間的一種默契，一個潛在的規則，並沒有強制的約束力。不過，這樣的基準已經行之有年，目前的情況也沒有任何一個業者想要吃力不討好的去打破這個規矩，至於這個規矩，在當時又是怎麼出現的呢？

拍照不該有聲音源自於一位男藝人的偷拍行為？

時間要追溯回2000年，當時，日本手機公司J-Phone正準備推出能夠拍照並即時透過簡訊傳送的手機。當時開發的負責人高尾慶二正苦惱著到底要不要讓手機在拍照時發出聲音，這時，10月4日的一則報導吸引了他的注意。

這則報導是關於藝人田代政（知名歌手，有「冷笑話帝王」之稱）在東橫線的車站內因偷拍而被逮捕，當時正處於手機的爆發期。高尾慶二表示：

若是推出搭載相機功能的手機，必定會出現以偷拍為目的的人，到時候關於這產品會出現更多的惡評吧！

因此，他在當下立刻決定要讓手機保留拍照的聲音並投入市場，而這個做法也被其他的通信業者效仿，直至今天都未曾變過。

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隨著時代的推移 再度引起網民討論

至於這樣的作法是否是好的呢？在日本也引起了討論，有些人認為這樣的作法是有必要的，沿用至今並不需要改變，也有些人認為，這樣的機能讓自己在拍照時容易打擾到其他人，讓人非常的困擾。

事實上，現在採用拍攝時必定會發出聲音的國家只有韓國與日本，反對者認為，並沒有數據顯示偷拍的案件數與這個做法有關連。想偷拍的人還是會偷拍，並且使用數位相機仍然可以消去聲音，這樣的作法能夠有效防止偷拍的論點並不成立，在科技進步的現在，應該有其他更好的功能來防止偷拍才是。

各位讀者覺得該不該有這個功能呢？

讓手機在拍照時強制發出聲響，或許確實能對防治犯罪有一部分的幫助，但同時，他也帶來了一些其他的困擾。那麼，各位讀者覺得應該要有這樣的功能比較好呢，還是有其他的想法呢？

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