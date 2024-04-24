啦啦隊辣妹稱「被偷拍私處」高調尋淫狼　夜店衣著曝光反被批暴露

PLG夢想家啦啦隊副隊長乳儒（歐陽儒）以冶豔性感的舞姿，常成場上吸睛焦點。



不過她對少數球迷的不尊重卻感到十分火大，在社群貼出自己私處被偷拍的截圖，希望有拍到證據的人把證據傳給她。

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29歲的乳儒身高173公分，擁有性感豐臀和超「兇」上圍，17歲就接觸舞蹈的她，還曾努力進修鋼管舞跟電臀舞。

最近在PLG比賽中，有球迷以惡意角度偷拍私處，讓她火大強烈譴責偷拍的人：「我是不知道右下畫面中藍色的人是不是在偷拍我們的底褲，但一般正常坐在那邊的球迷，如果想拍我們都會叫我們，我不明白這種迷之角度，你到底可以拍到什麼。」

她呼籲大家：「請尊重表演人員，尊重我們的專業，啦啦隊親民不代表我們可以任由不被尊重，當下有球迷反應給球團，球團也立馬幫我們做出妥善的處理，感謝球團球迷們的保護，下次讓我看到這種拍攝方式，我真的不會客氣了。」

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乳儒還發文指出：「我知道這上面hater很多，但拜託，腦洞低能的人別來留言，開一堆自以爲好笑的玩笑，有沒有考慮過我的心情，還私訊說我平時夜店工作也穿很少，被拍這個還好的，我拜託你們可以不要活著嗎，偷拍跟表演被拍是兩回事，穿的少不是理所當然就應該被偷拍或騷擾，我忍一天了 ，我真的受不了，Ｘ他Ｘ的腦洞都去死，你們不是當事人，就不要在那邊說風涼話，我沒有拜託你們給任何評論也沒要求你們替我伸張正義，我就只是希望有拍到證據的人可以傳證據給我that's all，留言之前動點腦很難嗎，同理心很難嗎？」

她強烈譴責偷拍的人，請不要再用這種角度偷拍，「不然下次就讓你吃拳頭」。

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個性爽朗的乳儒受訪時曾說：「大家都會覺得我好像很愛玩，但我其實是很專情的人。」她表示遇到渣男會懲罰他們，「要比他更渣，不能讓他欺負，女生要保護自己」。

而夢想家球團也發表聲明指出：「近期於夢想家主場賽事發生Formosa Sexy於場邊應援期間，有球迷以不恰當之角度進行攝影，球團第一時間了解狀況並基於保護女孩立場，報警進行處理。在此呼籲球迷理性支持，若有不當行為，球團絕不寬待，並有權要求離場與限制未來不得進入夢想家主場之權利。」

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