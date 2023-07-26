去台灣海灘小心 比堅尼女遭4男「追獵式偷拍」 全程對準她這裏
撰文：聯合新聞網
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天氣越來越熱，許多女生都會穿著比堅尼到海邊戲水。
然而，一名女網友PO文表示，日前和朋友到澎湖海灘玩水上活動，不料遇到4個男生拿起手機偷拍她的屁股，讓她崩潰直呼「我在海邊穿比堅尼有什麼錯？為什麼要被這樣間接性騷擾？」掀起網友熱議。
去到邊跟到邊 排隊故意排正後面（點圖看原文全文及網民討論）：
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該名女網友在《Dcard》發文表示，和朋友一起去澎湖海灘玩水上活動，沒想到脫掉罩衫後，就有4個男生走到她面前，並大聲嬉笑說「我在自拍喔」。
原PO原本不以為意，沒想到對方全程拿著手機偷拍她的屁股，「甚至我直接看著他一直在拍，但他一直假裝滑手機心虛的左顧右看」，直到行程結束，對方才停止偷拍。
原PO透露，本來心裏想會不會是她穿得太暴露、身體露太多，「但是我在海邊穿比堅尼有什麼錯？為什麼要被這樣間接性騷擾？我不知道其他女生怎麼想這件事情，想聽聽大家的想法，這件事讓我有點受傷不太敢穿了」。
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貼文一出，網友紛紛回應「上次我去宜蘭外澳也是，一堆小混混本來都在聊天，看到我把罩衫脫掉一直看一直經過就算了，手機還拿起來往我這邊照，不知道是在照風景還是偷拍我，真的滿不舒服的」。
「真的很多猴子，上次穿比堅尼去玩也是被拍爆」、「不敢在台灣穿比堅尼的原因，除了很多人愛當場評論身材外，還很多偷拍狂」、「直接報警抓現行犯」。
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