19歲「韓國啦啦隊激靚新人」襲台　憑場邊跳「三振舞」影片爆紅

韓國職棒起亞虎啦啦隊19歲新人李珠珢，最近因在場邊跳「三振舞」在網上爆紅。



她即將於7月27日、28日首度前往台北大巨蛋，與Fubon Angels賽前與比賽中表演，帶來原汁原味最紅的韓式應援。

韓國職棒起亞虎啦啦隊19歲新人李珠珢（IG@my._.chuuu）

韓國職棒起亞虎啦啦隊19歲新人李珠珢（IG@my._.chuuu）

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擁有170cm身高與姣好身材的李珠珢，影片平均在網路都有破百萬觀看次數，IG粉絲數也近45萬。

而起亞虎啦啦隊這次赴台陣容堅強，包括隊長金韓拿、李珠珢及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名啦啦隊成員，不僅與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上大巨蛋的應援舞台，帶來原汁原味最紅的起亞虎韓式應援。

富邦悍將「 G!POP流行音樂節」在27日（六）首位演唱藝人為以樂團MP魔幻力量主唱展露頭角，後以個人身分重新出道，幾經低潮後蛻變為創作才子的「破億神曲製造機」蕭秉治。

第2位則是出道至今發行54張專輯，以柔情而渾厚的嗓音唱紅多首暢銷金曲，更是瓊瑤戲劇御用歌手的 「情歌傳唱天后 」李翊君。壓軸登場的是直言不造作並橫跨多語言的創作，發行出獨特且富有記憶點的流行樂曲，每每推出便深深引起聽眾共鳴的「創作鬼才」黃明志Namewee，一同帶來不同年代的傳唱金曲。

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28日（日）則由「精靈歌手」許哲珮揭開序幕，以輕透嗓音和富有感受力及想像力的創作風格，帶給許多聽眾們心靈上的滋養，自創歌曲氣球至今仍是KTV中榜上有名之歌曲。

緊接著重磅登場的是台灣最具代表性樂團之一，不僅唱紅無數膾炙人口好歌，更是長年霸榜各大音樂平台及KTV點播排行，歌曲內容青春熱血、充滿正向的「搖滾天團」八三夭。

富邦悍將「G!POP流行音樂節」主題日門票已於上周開賣，票價為600至1580元台幣，熱區更準備限定好禮，27日進場的球迷將可獲得 「GUARDIANS應援旗－迷彩款」、「GUARDIANS應援手燈－熱血藍」，28日則可獲得「GUARDIANS應援旗－線條款」、「GUARDIANS應援手燈－熱情粉」。

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