15歲少女出軌網友　被偷拍性愛片強迫吸毒險成性奴　賤男下場曝光

未成年少女出軌卻被餵毒險成性奴！台灣1名15歲少女背住男友出軌成年男網友，想「斬纜」竟被對方以性愛片威脅，要求她悉心打扮再次見面，結果男網友不單偷拍性愛片，還強迫少女吸毒和軟禁起來。少女再三保證會維持關係才獲放行，但男網友怕她爽約，傳短訊威脅將性愛影片公開，「我送去學校給大家看」、「我也毀了妳」、「上傳後會很有趣」。少女不堪壓力，終於在父母陪同下報案。



當地警方將男網友逮捕，案件經台中地院審理，法官依《對少女犯強制性交》等多項罪名重判男網友，判處有期徒刑8年6個月。



少女背住男友與陳姓男網友交往，二人曾於去年5月曾於汽車旅館發生關係2次。（示意圖/GettyImages)

「約炮」被爽約 男網友發短訊威脅

台媒報道，台中市1名已有男友的15歲少女去年透過網路遊戲「傳說對決」認識1名成年陳姓男網友，並背着男友與陳男交往。少女與陳男去年5月曾於汽車旅館發生關係2次，其後女方無意繼續交往及遺忘「約炮」時間，陳男勃然大怒，發短訊威脅會把二人發生性關係一事告訴她的母親及男友，又稱要發布兩人的性愛影片，要求少女悉心打扮赴約見面。

迫少女吸毒、奪手機及軟禁

少女怕陳男將兩人關係公諸於世及外流影片，去年6月5日按對方要求，穿熱褲及假長髮到男方住所，與陳男發生關係。當時陳男趁機偷拍性愛片，還於房間內強迫少女吸食安非他命，直至翌日凌晨2時多，陳男不滿少女用手機與男性朋友傳短訊，奪走她的手機並將她軟禁房內，至當天早上8時多，陳男要求少女再三保證會遵守見面協議才願意放人。

當時陳男不滿少女用手機與男性朋友傳短訊，曾奪走她的手機並將她軟禁房內。（示意圖/Unsplash)

陳男擔心少女反悔再威脅公開親密影片

後來陳男因擔心少女反悔，於6月9日再次傳送短訊試圖威脅，稱「我送去學校給大家看」、「逼我拿影片給他（少女母親）看嗎」、「我也毀了妳」、「上傳後會很有趣」、「我讓妳紅翻天」、「汽車旅館那支留著，慢慢爆出來」、「給你男友看」等。少女不堪壓力，終於在父母陪同下報案，警方隨即查扣影片等證物，將陳男逮捕。

被告辯稱少女同意拍攝

案件審理期間，陳男坦承一部份犯行，但辯稱發生性行為時，女方沒有拒絕及同意拍攝，只要求不能拍到臉。少女則堅稱想與陳男分手，但對方威脅會將她出軌之事告知男友及母親，同時擔心影片外流，怕惹陳男生氣，所以只好配合跟他見面。

法官：不宜輕縱

法官檢視證據後，認定6月5日陳男與少女曾發生性關係和拍攝性愛影片，又相信少女受威脅被逼赴約。台中地院強調，陳男為求滿足個人私慾，對少女侵害且提供毒品，助長毒品流通，同時破壞社會秩序安寧，雖坦承部分犯行，迄今仍未與少女和解，不宜對被告輕縱。

就少女自願發生性行為部份，法院判陳男《對14歲以上未滿16歲少女為性交罪》罪成，判處有期徒刑5月2次；至於強逼其住處性侵部份，陳男被判《對少女犯強制性交罪》罪成，處以有期徒刑3年8月；而拍攝性愛影片行為，則被判《以違反本人意願之方法使少女被拍攝性影像罪》罪成，判刑7年8月；逼迫少女吸毒部份則被判《成年人對未成年人轉讓第二級毒品罪》罪成，被判有期徒刑10月；而搶手機和控制少女行動就被判《成年人故意對少年犯私行拘禁罪》罪成，處以有期徒刑5月；他亦被判《成年人對少女犯強制罪》罪成，處以有期徒刑7個月，其中，得易服社會勞動的有期徒刑部分可執行1年；不得易服社會勞動的有期徒刑部分，則執行8年6個月，案件可上訴。

（綜合）