15分鐘如廁1次恐患膀胱過度活躍症？ 醫揭標準次數　否則屬不正常

【尿頻／膀胱過度活躍症／膀胱】經常去洗手間，怕有尿頻？台灣有泌尿科醫生於社交平台分享，曾遇過有病人每15分鐘去1次廁所，確認患上膀胱過度活躍症，他表示膀胱是神經調控器，脹滿時透過脊椎傳送信號至大腦中，通知我們排尿。當膀胱於不明情況下發送信號，就算尿液很少，還是有強烈尿意，這和心理壓力有關，紓壓才是重點，不過很多時會利用藥物治療及神經電刺激作治療，協助病人減少尿意。



泌尿科醫生顧芳瑜指出曾遇到病人每15分鐘要上廁所1次，患上「膀胱過度活躍症」。（示意圖/GettyImages)

正常情況下1天約如廁8至12次

台灣泌尿科醫生顧芳瑜於社交平台發影片分享，指出曾遇到病人每15分鐘要上廁所1次，這情況就是「膀胱過度活躍症」。顧芳瑜表示人體健康情況下，1天約如廁8次，由於排尿次數受到飲水量多寡影響，因此12次內仍算正常範圍。

膀胱脹滿經脊椎傳送信號至大腦

顧芳瑜解釋膀胱是神經調控器，當它脹滿會經脊椎傳送信號至大腦中，通知我們想排尿，但當膀胱於不明情況下發送信號，就算裏面尿液很少，還是有強烈尿意，導致如廁時僅排出一點尿液。

膀胱過度活躍與心理壓力有關

顧芳瑜表示此症大多與病人心理壓力有關，之前就曾經有名軍人要包尿布才可開戰車，否則會失禁，因此紓壓才是最重要一環。

他也指出針對「膀胱過度活躍症」，醫生通常也會利用「藥物治療」及「神經電刺激」作治療，藥物可控制膀胱神經異常放電；另外則可以用「神經電刺激」，透過腳底神經上進行電刺激，病人會有被「螞蟻咬的感覺」，然後電流向上傳遞，從而鈍化膀胱神經，減少尿意及其頻率。

尿頻者尿液顏色與一般人無異，如呈深色則有機會有血尿或血塊，應盡快就醫。（影片截圖）

醫生指正常尿液應呈黃色

問到尿頻會否影響尿液顏色？顧芳瑜回答尿頻者尿液顏色與一般人無異，正常尿液應呈黃色，如呈黃綠色有機會受感染；深色尿液則可有與血尿或血塊，應盡快就醫。

（綜合）