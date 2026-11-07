孕婦提早生育　出差老公急趕回來　卻遭閨密團狂罵半小時還勸離婚

懷孕後期寶寶出生的時間不一定，醫生通常會給預產期，不過寶寶可能會提早誕生。



有位網友表示，大嫂的預產期未到，所以哥哥很放心去南部（台灣）出差，結果孩子提早報到，哥哥隔天趕緊回來，卻被大嫂的閨密責備，甚至挑撥兩人離婚。

原Po指大嫂的閨密當眾罵了哥哥半小時。（《忘了我記得》劇照）

一名網友在「爆料公社」發文表示，他大嫂預產期原本是月底，於是哥哥很放心到南部出差，沒想到月中大嫂突然陣痛，送到醫院沒多久就生了。

哥哥隔天就趕回來，大嫂跟娘家父母都沒說什麼，反而是大嫂的閨密團把哥哥罵了一頓，不顧全家人都在，把哥哥拉到走廊罵半小時，不論誰來說情都沒有用，讓原Po無奈表示：

產婦我嫂嫂都說可以體諒了，她們在氣什麼？

後續大嫂的閨密團一直要求哥哥加碼，給錢或買大鑽戒賠罪，甚至挑撥兩人離婚，還認為哥哥不及格，要大嫂想清楚，不然以後會後悔。網友表示：

大嫂剛生完孩子，原本心情很開心，也被弄到一直哭，我哥瘋狂道歉，那群閨密還不肯罷休，我哥又不是故意出差，故意不留在大嫂身邊，那群人有2個婚姻不幸福，2個離婚，現在是看我哥嫂幸福的樣子，覺得很不爽，才故意搞破壞嗎？

對此，網友回應：

「大嫂交到壞朋友吧，閨密只出一張嘴，也不能保證她的幸福啊，只能幸災樂禍」

「我當初也是提早半個月生產，我媽把我載去婦產科生的，我老公後來才從北部趕回來，這種芝麻小事也可以離婚？難怪台灣生育率倒數」

「根本鬼密」

「那些閨密是不是覬覦你哥啊？」

「跟閨密說『那孩子就妳們一起養到大學畢業啊』，她們一定馬上閉嘴」



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