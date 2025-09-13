震撼三觀！印度女婚後才知老公不舉　人夫全家竟同意老爺頂上生BB

印度近日爆出一件離譜的家庭倫理事件，警官知法又犯法！



30歲女子（A女）嫁給丈夫戈拉夫（Gaurav Tambe）後，才發現老公有「性功能障礙」，兩人幾乎無法行房、生小孩。

沒想到「退休警官」老爺竟多次闖入媳婦的臥房，宣稱：

我來幫忙生小孩！

讓A女心生恐懼，逃回娘家後，決定向丈夫、老爺、婆婆三人提出控訴。

婚後才知丈夫不舉 一家默許老爺「代替上陣」

綜合印媒報導，A女今年5月與35歲丈夫戈拉夫結婚後，兩人和61歲老爺傑辛（Jay Singh Tambe）、56歲奶奶薛拉達哈（Shraddha Tambe）一同住在浦那市（Pune）。沒想到婚後因為戈拉夫不舉，導致兩人一直無法行房，生兒育女始終無法實現。

令A女震驚的是，夫家竟然提出離譜要求，要讓老爺傑辛「代替上陣」，與她發生關係，並生下男方家的子嗣。更令A女絕望的是，丈夫戈拉夫及奶奶薛拉達哈也同意這項提議，甚至多次默許傑辛闖入她的臥房，試圖與她發生關係。

對威脅不退縮 逃回娘家報警

這樣的離譜行徑在6月23日升級，傑辛不僅再次強行闖入A女臥室，還威脅A女不從「就會被打」。所幸A女成功掙脫，並逃回娘家，在家人陪伴下，前往警局報案，決定對夫家三人提出控訴。

A女指出，夫家在明知戈拉夫「性功能障礙」的情形下，還隱瞞並讓二人成婚；婚後還提出老爺「代替上陣」的離譜要求，甚至多次威脅她，試圖侵犯她，令她心生恐懼。

目前當地警方已經接獲此案，並且展開調查，傑辛被指控性騷擾的罪名。

