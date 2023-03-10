被女友發現「枕頭底有大嫂耳環」　求教點解釋最合理　後續更瘋狂

在睡覺時，難免會因為睡姿問題，而容易遺落貼身的飾品。



但如果遺落的東西，並不屬於房間的主人，這又該怎麼解釋呢？

一名自稱是「事主朋友」的網友便在討論區分享一件類似的誇張事，祈望集思廣益找到最好的處理方法，誰知網民卻一面倒反問：「事主就是你本人吧？」

網民追問再揭更瘋狂內情 點圖看原文全文及驚人後續：

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有網友在匿名公社幫友人詢問：「如何跟女友解釋，在自己的房間裡，床上枕頭底下會有……大嫂的耳環……事主不是我，是我朋友。他跟女友辦完事之後去洗澡，女友躺在床上不小心翻到，現在他急著問有沒有合理的理由……女人總是為難女人，男人肯定幫助男人，要怎麼幫忙？」

網友們回應：「這種情況都是，朋友=事主」、「說上次大嫂幫我打掃房間不小心掉了！原來在我的枕頭下面啊！是不是很合理？」「誰的耳環誰解釋囉！」「就說你不能對不起大哥，也不能對不起大嫂，又不能對不起大哥，但也不能對不起大嫂，然後就完事了。」「合不合理不重要，她接不接受才是重點。」「等女友冷靜一點再去好好狡辯吧。」「承認朋友就是你，我在幫忙。」

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也有人好奇提問：「我們也很想知道……為什麼會有大嫂的耳環？」、「你女朋友怎麼知道是你大嫂的？」

原po則回應說，因為朋友的女友曾在大哥房間裡看到。但這就瞬間讓網友們暴動了，紛紛表示「案情不單純」：「好複雜的一對情侶啊~~~」、「為什麼女友會跑去大哥房裡？天呀，我今天到底都看了什麼」。

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