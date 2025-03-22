食火鍋最佳搭配主食係咩？ 資深食家偏愛「這1樣」：吸滿湯汁勁正

香港人愛吃火鍋，除了肉片、蔬菜、火鍋料之外，還會搭配飯或麵一同享受。



有台灣網友表示自己吃火鍋時喜歡配飯，但朋友則是偏愛吃麵，這也讓他好奇大家點主食時會怎麼選擇？

網友熱議火鍋主食大對決，白飯VS麵你係邊派？（點擊放大瀏覽）👇👇👇

火鍋主食最佳搭配係咩？熱議應該揀飯定麵 有網友另推「1魔鬼搭配」（01製圖）

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原PO在台灣Dcard發文表示，每次吃火鍋時，都很猶豫主食要選飯還是麵，有時想要兩種都選，但又怕吃不完，因此非常掙扎。日前他和朋友一起去吃火鍋，點主食時兩人意見相左，他認為白飯加滷肉，沾滿肉汁才是王道，朋友則力挺麵條吸滿湯汁才會爽，最後兩人各自選擇自己想要的來吃。

對於吃火鍋要搭配白飯還是麵條，原PO也想問大家習慣配什麼，有沒有必點的主食推薦？

貼文一出，愛麵一族的人不少，

「麵條派的+1」

「烏龍麵（編按：烏冬）最高」

「王子麵（編按：台灣即食麵品牌）我的最愛」

「麵！超愛吃麵」

「王子麵！然後最後放」

「喜歡科學麵、王子麵，跟火鍋超搭」

「麵！薑母鴨的話絕對要吃麵線」

「我吃火鍋是為了烏龍麵，沒有烏龍麵的火鍋店不會想去」



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不過也有網友偏好吃飯，

「我是飯派」

「一定是飯！但其實我不管薑母鴨、麻油雞、羊肉爐都是配飯」

「選我…點100塊（折合約24港元）的小火鍋，吃6碗免費沙茶醬拌飯」

「一定是白飯！另外有人跟我一樣喜歡吃乾淨白飯嗎？就是完全不能沾到醬汁、菜汁，喜歡單純的米香，電子鍋三人份的白飯我可以單吃且吃完」



其他識食網民還有不同想法，

「都吃啊，一開始等火鍋滾前先吃飯，吃完火鍋後剩下的湯煮麵」

「先吃飯再點麵」

「冬粉」

「以前我是飯派的，現在我是冬粉派」

「只有我不麵不飯，用芋頭當附餐嗎？芋頭煮爛壓成泥配火鍋料吃」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】