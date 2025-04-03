「無名小站」另類翻生　當年網路10大美女之一　近況曝光已成人妻

如今的模樣不減當年！近日在社群軟體Threads上，有位網友把自己的暱稱、大頭貼弄成「無名小站風格」，勾起不少台灣80後、90後的回憶，而當年「無名小站」上的人氣美女「小予」的近況也曝光。



小予當時年僅16歲時就在「無名小站」上爆紅。（IG@wenyu1025）

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回顧「小予」的風光史，當時年僅16歲時就在「無名小站」上爆紅，不僅變成常駐該網站首頁變成看板人物，還跨界上了吳宗憲的《我猜我猜我猜猜猜》等綜藝節目，累積人氣超過4百萬，還榮登當年「網路10大美女」的第6名。

後來「無名小站」關閉，眾多網路美女的倩影也隨著「停格」在當年，但小予近日被人發現，如今33歲的她過了17年，身材呈現爆炸性大躍進，變身成白皙長腿的高挑美女，顏值也更加提高，即使現在已嫁給前「棒棒堂男孩」阿良，去年底產下兒子「小湯包」，變成人妻媽咪，風采竟然零崩壞更勝當年，IG上的粉絲數也超過46萬，人氣完全不跌。

小予當年16歲人氣最旺時的可愛模樣。（小予粉絲團）

不少小予的粉絲搜到她以後，紛紛一片大讚：

「小予當年真的是超級紅，沒提起都忘記她了，現在還是好美」

「以前是可愛清純妹，現在是超有氣質的仙女，真的很美！」

「我知道小予！超級大正妹，氣質超級仙女」



如今也是專業模特兒的她，不禁讓粉絲們也敲碗，希望她再度出現幕前。

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