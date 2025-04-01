美國9歲女童看牙醫回家後「一睡不醒」離世　診所黑歷史被起底

無論大小手術都有一定程度的風險，除了關乎病患個人健康狀況之外，院方的專業程度更是至關重要。



美國有一名9歲女童在接受牙科手術後，返家路上意外陷入熟睡後猝逝，引起軒然大波。而該診所過去差點害死人的黑歷史也被起底。

涉事牙醫診所官網宣傳圖（dreamtimedentistry.com）

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綜合《紐約郵報（NY Post）》等外媒報道，事件發生在當地時間3月18日，位於美國加州維斯塔（Vista）的牙科診所「Dreamtime Dentistry」；一名9歲女童在全身麻醉、接受牙科手術成功後，經評估獲准返家、卻隨即發生意外。

據家屬回憶，女童在返家路上很快就睡著，卻在到家後「怎麼叫都叫不醒」，最終緊急送醫仍宣告不治，對此感到相當心碎；而案件交由當地法醫辦公室調查後坦言，雖不清楚死因是否與牙科手術有關，但兒童全身麻醉動刀的風險本就比成人更高。

專家認為，在確切死因出來之前、要斷言女童猝逝與牙科手術有直接關聯為時過早，但「Dreamtime Dentistry」也隨即被起底黑歷史，發現該診所唯一有麻醉執照的醫生曾在2016年差點因非必要用藥害死一名成年患者；案件詳情仍待調查。

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