加拿大男接受「牙齒植入眼睛」手術　失明20年有望重見光明

加拿大有3名病人接受了一項名為「牙齒移植眼球」（osteo-odonto keratoprosthesis，簡稱OOKP）的手術，這是首次在加拿大實施的手術。



執刀的醫生先前在澳洲成功進行了7例眼球移植手術，幫助失明的病人恢復視力，加拿大一名33歲按摩師已經完成這個手術的第一階段，20幾年的黑暗人生有望重建光明。

33歲的布倫特查普曼13歲開始失明，曾接受過10次角膜移植皆沒成效，這次的手術讓他重燃希望。（Phil Chapman）

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CBC報道，這項手術的步驟包括取出患者的一顆牙齒（通常是犬齒），在其中安裝一個塑膠光學鏡片，然後將整個裝置植入眼球中。溫哥華聖約瑟夫山醫院的眼科醫生兼外科醫生格雷格·莫洛尼（Greg Moloney）博士表示，之所以選擇牙齒，是因為牙齒是人體產生的最堅硬的物質，是連接塑膠鏡片和患者眼球的理想外殼。且由於是使用患者自身的身體部位，排斥的風險相當低。

莫洛尼博士在澳洲已成功進行了7例牙齒移植眼球手術，此次是受邀來加拿大進行這項手術。他表示，這種手術並非適用於所有視力問題，而是專門針對因自身免疫性疾病、化學灼傷和其他創傷導致的嚴重角膜失明，但仍有健康的視網膜和視神經的患者。

莫洛尼博士表示，這種手術已在英國、澳洲等10個國家進行了幾十年，成功率很高，且一項2022年的意大利研究發現，在接受手術27年後，有94％的患者仍然可以看到東西。

其中一名接受手術的33歲按摩師布倫特查普曼（Brent Chapman）表示，當醫生第一次向他提出這個如科幻小說般的手術時，他感到有點擔心，不過在與一位成功接受同樣手術的澳洲婦女接觸後，他決定接受這項手術。

查普曼表示，他從13歲開始就失明了，曾接受過約50次手術，包括10次角膜移植，但最終都失去了視力，這次的手術讓他充滿希望，他開始想像自己可以再次打籃球、旅行。由於這個手術非常複雜，需要進行兩次，目前查普曼已經成功完成第一次手術，接下來將進行密切監測，未來進行第2次手術時，查普曼的牙齒將正式植入眼球。

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