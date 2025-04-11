天降大貨車！內地司機駕車失控「衝出護欄連人帶車墜橋」嚇呆路人

天上掉下來的不是禮物！



大陸浙江慈溪一輛貨車疑因司機恍神，從高架橋上預留出口處失控衝出，整輛車瞬間猛砸橋下道路，幸好無人車經過，司機送醫並無大礙，事發瞬間監控曝光，讓人看得冷汗直流。

多名網友在社交平台發佈影片，稱一輛紅色的貨車從高架橋上墜落。（微博影片截圖）

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網傳多段事故過程影片，一輛紅色大貨車原本行駛在高架橋上最右側車道，卻突然偏離開進前方預留匝道，先是衝過隔離樁，又撞破水泥護欄，連人帶車從高架上墜落，不只車上貨物散落一地，還伴隨一陣陣塵土。

綜合《澎湃新聞》等陸媒報道，該起車禍發生在10日上午，多名網友在社交平台發佈影片，稱一輛紅色的貨車從高架橋上墜落，畫面中能清楚看到貨車翻落橋下四輪朝天，所幸墜落的位置在綠化帶，沒有形成二次事故。

據悉，事發地是浙江慈溪南三環東彭橋高架，有網友表示大概在上午7點多：

這裡是一個預留出口，估計貨車司機走神了，直接偏離車道衝了出去。

當地慈溪市公安局稍晚發佈警情通報，稱4月10日7時10分許，該市勝陸高架彭橋段發生一起單方交通事故。經查，駕駛員張某（男，25歲）因操作不當，致使所駕車輛失控從高架掉落到地面。目前，張某已送醫治療無生命危險，事故未造成其他人員傷亡。經檢測，排除張某酒駕嫌疑。事故正在進一步處理中。

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