車Cam｜寶馬女衝紅燈「撞飛數名小學生」　疑因老公出軌故意發洩

內地8日發生一起驚悚事故，準備到學校上課的小學生們，背著書包過馬路，沒想到下一秒衝出一台BMW，加速飆車衝撞，導致幾名學生受傷倒地。



最離譜的是，肇事女司機停下後，竟向民眾聲稱自己「被腦控」才會犯案，事件很快的在網路瘋傳，引起眾怒。

女司機撞小學生後毫無悔意惹眾怒 點圖放大瀏覽相關影片截圖：

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這起車禍於昨日上午7時54分左右，發生在湖南長沙雨花區、吉聯小學小門口，學生們在指導下過馬路上學，而駕駛BMW的女子卻沒有停下來，直接撞上斑馬線的學生。

至於畫面則為停一旁的司機提供，犯案全程都被拍下，其中女子在撞人之後，煞車燈完全沒有亮起、速度不僅未減慢反而加快，令人質疑屬於故意行為。

事件發生後，路過民眾紛紛圍觀，同時搶救被撞傷的學生，而肇事女子更在前方衝撞其他車輛，自己並未受傷。

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當被民眾大聲質問犯案動機時，女子不甘示弱反駁：「是他們腦控我！」讓在場民眾相當憤怒。

另外，還有消息指出，女子是因丈夫出軌而產生報復社會行為，確切事發原因與經過，仍待進一步調查釐清。

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