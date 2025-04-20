港鐵阿婆迫讓座！後生女拒絕被舉中指斥無家教　互拍互罵影片瘋傳

讓座爭議永不止息！本港網絡近日瘋傳1條影片，顯示有阿婆搭乘港鐵時強迫後生女讓座，雙方繼而爆發罵戰，更一度拿起手機互拍。阿婆斥責女生「你唔係香港人呀！你無家教㗎！」，之後對女生舉中指。有同車乘客看不過眼，於是出聲批評阿婆倚老賣老。事主之後亦在社交平台發文，狠斥阿婆「想要人哋讓你坐，態度好一點先啦」。



其後網絡上流傳1張阿婆角度所拍攝照片，顯示事主以及友人座位並非關愛座，不少網民因而批評阿婆「蝦細路」，「讓係人情，唔讓亦係道理」、「嗰個叫關愛座，叫優先座Priority seat，係鼓勵乘客讓座畀有需要人士，並不是necessarily（必須），亦無法律明文規定￼要畀長者坐」。但有人認為樓主和朋友態度同樣欠佳，「老人家係霸道，你正正經經講一句：『唔好意思我好攰，我唔想讓座』就可以完」、「你哋態度都唔係好，應該解釋返佢知關愛座嘅主要目的」。



有阿婆搭港鐵時強迫2名後生女讓座，被拒後舉中指，雙方爆發罵戰。（threads影片截圖）

阿婆搭港鐵強迫2名後生女讓座 被拒後爆罵戰

疑似事主於周五（４月18日）在threads帳號上傳影片，稱「想要人哋讓你坐，態度好一點先啦」。影片所見，事發地點為東鐵綫列車的車廂，1名推着手拉車的阿婆正和樓主等人互相拍片起爭執。當時樓主質問對方「影夠未呀？」，另1名女乘客看不過眼則勸告阿婆「唔好影我哋喎」，又反問對方拍照目的。

其後阿婆突然彎下腰，稱「你家下識出聲啦」，然後手指指對樓主等人，阿婆表示較最前曾開聲叫樓主讓位予老人家（即阿婆自己），但就批評樓主假裝聽不到，斥其無家教。

推着手拉車的阿婆，正和樓主等人互相拍片起爭執。（threads影片截圖）

阿婆手指指批評曾自己要求女生讓座，但她假裝聽不到，斥其無家教。（threads影片截圖）

阿婆指着車廂關愛座貼紙 指座位應優先讓予長者

阿婆其後指着車廂內貼有的關愛座貼紙，指出關愛座應優先讓予長者，「我當你唔識字，都識睇圖案」，樓主即時動怒反斥「邊個話一定要讓呀？」，阿婆續指樓主不是香港人、無家教，樓主再反問「講國語唔使坐呀？」，然後喝罵阿婆拿手機拍攝她們等人。雙方爭執不斷，阿婆曾要求樓主「撳鐘」通知港鐵職員調停。

阿婆被拒讓座舉中指 乘客替女生不值：你唔好倚老賣老啦

樓主之後反問阿婆「咁我影你得唔得呀」，阿婆霸氣稱「得」，而當樓主將鏡頭對向她時，她則舉起中指。有女乘客看不過眼，出言責罵阿婆指「你唔好倚老賣老啦，講真」，阿婆則自辯不是倚老賣老，而是「講家教㗎」。女乘客亦不禁動怒，斥「咁你做咩影我呢」、「我無霸你個位」、「你影個女（仔）2次，（影）我又2次，做咩影我呢」，阿婆當時質疑她明明聽到自己要求，卻被女士中斷發言，再問「關我咩事？」，阿婆指因為她們坐在一起，再度被斥「第一我無霸住你個位，你無資格影我」。

女生獲阿婆同意後，將鏡頭向着對方。（threads影片截圖）

阿婆在鏡頭前舉起中指。（threads影片截圖）

有同車女乘客為2名後生女發聲，斥阿婆倚老賣老。（threads影片截圖）

阿婆自辯並非倚老賣老，而是「講家教㗎」。（threads影片截圖）

阿婆爆驚人話語 稱自己為「耕田婆」

樓主其後終於開聲，大聲指出車廂內仍有其他人的座位，「點解唔坐人哋個位呀」，阿婆突然就稱報警，樓主等人即時附和，但阿婆之後又稱「我唔使報，我（放）上晒網㗎啦」，然後批評樓主「好眉好貌、斯斯文文，但係完全無修養無規矩」，旁邊女乘客則揚言「唔一定要讓你㗎」，雙方一度對峙。

及後阿婆發功，批評樓主「以為自己好威、好叻、好靚」，樓主反問對方「咁你以為自己係邊個啊？」，阿婆則稱自己是「耕田婆」，又強調自己「無擺款」。

阿婆批評樓主「好眉好貌、斯斯文文，但係完全無修養無規矩」。（threads影片截圖）

阿婆指內地地鐵皆有關愛座 認為後生女理應讓座

樓主上載片段後約1小時，於同一帳號上傳另1段影片，先是聽到她提問「咁我哋唔攰㗎？」，阿婆表明不是指疲累與否，而是指座位應讓予長者或小童，樓主即時趁機質問，「咁我哋唔係細路嚟嘅？」，阿婆則指自己是老人家是長輩。樓主於是喝罵「咁你唔去搵人哋（啲位）坐，咁多個關愛座非要搵我哋」，然後揶揄「原來長輩大晒嘅」。阿婆聞言引用內地地鐵例子，都有劃分關愛座，樓主於是表明座位是她們先坐下，質疑對方態度差，「過嚟叫我哋讓畀你坐」。

樓主被阿婆要求讓座，她反問「咁我哋唔攰㗎」。（threads影片截圖）

阿婆指自己是老人家，又引用內地地鐵都有劃分關愛座例子，指樓主理應讓座。（threads影片截圖）

阿婆指自己是老人家，又引用內地地鐵都有劃分關愛座例子，指樓主理應讓座。（threads影片截圖）

雙方互拍 阿婆揚言：擺上Social media

之後對面一排座位有乘客下車，阿婆即時走到對面就坐，並再次拿起手機拍攝樓主，並揚言「擺上Social media（社文平台）」，不過樓主和友人則懶理，又稱自己「好靚女」，並不介意對方分享到網絡上。雙方之後一直互相拍攝，直至樓主下車時，才對阿婆稱「食X啦」，片段至此告終。

阿婆拿起手機拍攝樓主，揚言「擺上Social media）」。（threads影片截圖）

阿婆拿起手機拍攝樓主，揚言「擺上Social media」。（threads影片截圖）

阿婆拿起手機拍攝樓主，揚言「擺上Social media」。（threads影片截圖）

雙方之後互相拍攝，直至樓主下車，片段才告終。（threads影片截圖）

事主發長文 稱阿婆無禮貌要求讓座

樓主於周六再度就事件發文補充，指當時阿婆上車，「就特別沒禮貌叫我同我朋友讓開」，她們覺得阿婆無禮貌，所以一直沒有理會。但阿婆見2人不願讓座，便開始拿手機拍攝她和朋友，又稱要發到網上，其間甚至拍到旁邊的乘客。

指港鐵職員回應：讓唔讓係睇自己

樓主續稱，阿婆之後不斷斥責她們，不滿對方態度囂張所以才出言反擊。另外她亦強調，她拍攝片段時獲得阿婆口頭同意，但對方卻沒有問准她，就拿手機拍攝自己，更一度舉起中指，質疑「好意思說我哋沒家教？」。最後樓主下車時有詢問港鐵職員關於讓座問題，對方回應指「讓唔讓係睇自己，想讓就讓，唔（想）讓就唔讓」，對阿婆無禮地要求讓座，樓主笑稱「其實阿婆你返屋企瞓啦，唔好出嚟搞笑」。

女生座位非關愛座 網民批阿婆「蝦細路」

網絡亦流傳1張疑似阿婆拍攝照片，可見樓主當時和友人坐的那排座位上方，的確貼有關愛座貼紙，但她們兩人坐的座位卻明顯並非關愛座，故有許多網民批評阿婆「蝦細路」，「真係好憎呢啲老嘢」、「讓係人情，唔讓亦係道理」、「嗰個叫關愛座，叫優先座Priority seat，係鼓勵乘客讓座畀有需要人士，並不是necessarily（必須），亦無法律明文規定￼要畀長者坐」、「比較有禮貌嗰啲老人家，就算唔係關愛座，我都起身讓畀佢」、「咁多人唔搞，係都要搞細路，呢啲阿婆擺明欺善怕惡」、「後生就唔會攰？仲理值氣壯覺得自己好有道理，睇見都想嘔」。

2名涉事後生女坐的位置並非關愛座。（threads影片截圖）

後生女態度同樣惹批評：聽語氣都覺得好反感

不過有人認為阿婆即使有錯在先，樓主和朋友態度亦稍有欠佳，「雖然個呀婆咁樣命令細路讓位畀佢係好倚老賣老，但我聽兩個細路嘅語氣都覺得好反感」、「你無必要讓座，但你哋亦無家教 ，無尊老愛幼」、「你哋態度都唔係好，應該解釋返佢知關愛座嘅主要目的」、「老人家係霸道，你正正經經講一句：『唔好意思我好攰，我唔想讓座』就可以完」。

（綜合）