運動健身｜怕受傷就不運動？1習慣致肌肉流失、關節僵硬更易受傷

你是不是因為怕受傷，就乾脆不運動了？如果是，那可要小心了！



最新研究發現，缺乏身體活動，其實比睡不好、抽煙或吃不健康食物，還更容易讓疼痛加重！如何打破「怕痛→不動→更痛」的惡性循環？

有氧運動的10大好處（按圖👇👇👇）

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「不動」比你想像的還可怕

台灣復健科醫師王思恒指出，「愈不動，愈是痛！」簡單來說，如果你因為害怕疼痛而選擇不動，那麼疼痛只會變本加厲！

一項涵蓋28個國家、27,528名50歲以上成年人的大型研究發現，幾乎不運動的人，發生嚴重疼痛的風險高達4.35倍！這種關聯性比睡眠問題（1.83倍）、吸煙（1.21倍）、不健康飲食（1.78倍）還要強烈。研究發現，運動量與疼痛呈「劑量反應關係」——運動愈少，疼痛愈嚴重！

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為什麼不動會更痛？

許多人認為「多動會讓疼痛更嚴重」，但王思恒說，事實上，長期不運動反而會讓身體陷入更糟糕的狀態，原因包括：

1. 肌肉與關節退化：缺乏活動會導致肌肉流失、關節僵硬，讓身體承受壓力的能力變差，反而更容易受傷。

2. 身體發炎增加：運動有助於減少全身性發炎，而缺乏運動則可能讓發炎物質堆積，加劇疼痛。

3. 恐懼迴避行為：「動了會痛，所以不敢動」→「不動，肌肉變弱，動一下就更痛」→「更不敢動」，形成惡性循環。

4. 大腦對疼痛的敏感度增加：長期不動，身體會變得對疼痛更敏感，即使只是輕微的不適，也可能被放大成強烈的疼痛感受。



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如何打破「怕痛→不動→更痛」的循環？

王思恒建議，可以從低強度運動開始，不需要一開始就劇烈運動，先從簡單的散步、伸展、輕度肌力訓練開始，讓身體逐步適應。運動的「劑量」可以調整，適量的運動能減少疼痛，而過量的運動才可能導致傷害。

學習正確的疼痛管理技巧也很重要，透過疼痛教育（Pain Science Education）與認知行為治療（CBT），可以改變對疼痛的錯誤認知，幫助你更放心地運動。王思恒提醒，過度休息只會讓肌肉更無力、關節更僵硬，有些疼痛需要適度休息，但完全靜止往往不是最好的選擇。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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